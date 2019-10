Las Innovadoras Estrategias Deportivas en el Fútbol están enfocadas en el nuevo reglamento interno, la matriz Dofa y mecanismos de interacción entre jugadores y director técnico. La especialización de un jugador es de vital importancia, debido que lo estamos llevando a otro nivel de competición, que favorece tanto al jugador como al equipo. Permitirá a los jugadores fortalecer su capacidad física, mental e implementen nuevas estrategias deportivas, que serán de beneficio para todo el equipo. Cuando se analizan con detenimiento los aspectos negativos, y se buscan soluciones efectivas y eficaces, entonces se está cumpliendo el objetivo de un equipo de fútbol, que es conseguir resultados favorables. Se debe trabajar en equipo, la aplicación de las innovadoras estrategias deportivas, a través de una serie de procedimientos que están enfocados en el mejoramiento continuo. La salud física y mental de los jugadores es de vital importancia, es por ello que antes de implementar las innovadoras estrategias deportivas, debemos trabajar inicialmente: la medicina preventiva o revisión de exámenes médicos, currículo o historia laboral, aptitud en las fortalezas y debilidades, trabajo en equipo o interacción entre jugadores y cuerpo técnico, y estrategias o mecanismo de juego. Cualquier ayuda adicional que sea beneficio para el equipo es bien recibida, porque debemos dar lo mejor de sí para que nuestros hinchas se sientan orgullosos de tener un equipo que ama el fútbol y aplican innovadoras estrategias deportivas, que serán de gran ayuda para fortalecer las aptitudes de los jugadores.

Carlos Manuel Sierra de la Rosa

Filántropo, físico, ingeniero y matemático

El arroyo Ludueña hoy

Casi simultáneamente con esta carta he enviado un whatsapp con fotos actuales de la desembocadura del arroyo Ludueña en el río Paraná. Las imágenes me eximen de mayores comentarios acerca de la inoperancia, ceguera, inacción y holgazaneo tanto por parte de la Municipalidad de Rosario como de la Prefectura Naval Argentina. Estos daños ambientales no se curarán fácilmente. La cura será muy costosa y recaerá automáticamente sobre los gastos de quienes pagamos la TGI, el Drei, entre otros. Por último, recomiendo a los amantes de la literatura que antes de leer "El castillo", de Franz Kafka, se den una vuelta por las dependencias del viejo Palacio de la Aduana de Rosario para ambientarse.

Eduardo Kruger

Al personal del Banco Municipal

El pasado 10 de octubre cobré mi jubilación en el Banco Municipal de calle Santa Fe. A las cuadras de retirarme, comprobé que me faltaba el dinero y volví al banco con pocas esperanzas. Pero grande y grata fue mi sorpresa con la recuperación de mi dinero. Vaya mi agradecimiento al personal de seguridad civil y uniformado. Cosas así reconfortan también espiritualmente al comprobar que no todo está perdido.

DNI 3.696.126

Un sentido homenaje

Rindo mi sentido homenaje a las madres todas. A las del corazón, a las que no tuvieron hijos por circunstancias de la vida, a las madres del dolor, a las que luchan día a día por hijos con enfermedades terminales o con capacidades diferentes, a las que disfrutan esos maravillosos seres, su mejor creación. Pero especialmente en este tiempo de cambios y replanteos, pretenciosos de movilizar nuestras neuronas, necesito rendir homenaje a la mujer que antes de quedar embarazada, antes de asumir la maternidad en toda su magnitud, piensa, razona y decide en consecuencia. Planifica la llegada del niño porque ha madurado lo suficiente como para comprender la importancia de una vida, una vida que es tal cuando el óvulo y el espermatozoide en su danza inmortal se unen para darle origen. Una vida a la cual se va a amar más allá de ellas mismas, a la que se le va a poder brindar la dignidad necesaria para un crecimiento natural, sano, libre, acompañado de ese amor sin final. A esa mujer, madre potencial, que resuelve la llegada de un hijo sin saber aún si la naturaleza se lo permitirá, pero que ya lo tiene en sus más caros anhelos y que sabe esperar el momento justo de su posible llegada, para no verse obligada a detractar o interrumpir su trayecto jamás, la saludo junto a todas, con el mayor de los respetos y una sensible emoción.

Edith Michelotti