¿Estamos ante un nuevo éxodo?

Una vez más, los argentinos desean buscar una nueva vida en otro lugar. Otro éxodo. Esta palabra, que se origina en el griego y luego pasa al latín, significa partida, salida. Podríamos decir que se produce un destierro. Generalmente los que desean irse optan por destinos como España e Italia, países también muy golpeados por la pandemia y, en consecuencia, con dificultades graves en su economía. Asistimos a estas situaciones bastante seguido. Si hacemos un racconto de lo ocurrido en los últimos 55 años, el primer movimiento se da en el año 1966, después de la noche de los bastones largos. Gran fuga de los más importantes cerebros que dio este país. Una partida obligada. Los golpes militares del siglo XX generaron inevitables exilios. Recordemos el del año 76 que destrozó y marcó a toda una generación que, en gran parte, debió escaparse y vivir como pudo en el exterior. Con la llegada de la democracia, en muchos casos volvieron para intentar reinsertarse y otorgar sus conocimientos y experiencias. En el comienzo del siglo XXI, puntualmente en 2001, se produjo otro suceso que llamaríamos huida hacia la búsqueda de horizontes productivos económicamente. Nos preguntamos cómo les habrá ido. ¿Habrán logrado hacer “la Europa”? Los jóvenes hoy desean cambiar y encontrar en otro lugar la seguridad y la estabilidad que no hallan aquí. Entendemos a quienes se van a perfeccionar y a realizar estudios de posgrados. Nunca comprenderemos a aquellos que estudiaron y vivieron sin poder desarrollar la idea de futuro en su patria ni el amor por ella. Será que los adultos no supimos trasladarles lo que significa la tierra que nos vio nacer y nos identifica desde la lengua hasta las costumbres, o sea nuestra cultura. Se reitera esa situación triste de intentar un futuro incierto muy distante de su casa. Así se convertirán en un extranjero más y así serán tratados. Si permanentemente somos testigos de estas corridas, indudablemente hay fallas. Los que se van, chocan con una realidad inesperada y tratan de volver. ¿Cómo concientizar a estos jóvenes, o no tan jóvenes, de lo que significa un país como el nuestro con ansias de crecimiento más allá de los gobiernos de turno? Invitamos a todos a repensar acerca de este movimiento reeditado, con el que se busca siempre una respuesta para resolver las inquietudes en una geografía, una cultura y una sociedad absolutamente distinta a la nuestra. Puede traducirse en una experiencia frustrante sin vuelta atrás.