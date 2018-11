Desde el 2012, asistimos en forma impávida a un avasallamiento en nuestra actividad en relación a nuestra formación, basado en un recorte paulatino de nuestros "alcances de título", "incumbencias", quedando excluidos de las nuevas "actividades profesionales reservadas exclusivamente al título"; queriéndonos hacer creer que no somos ni estamos capacitados para trabajar en la adecuación de escenarios laborales "dignos" para los trabajadores de nuestra provincia; que sólo algunos iluminados formados en su doctrina positivista tienen la supremacía del saber, en tanto nuestros conocimientos se encuentran velados por algún designio de las estructuras curriculares que nos formaron. Somos distintos, nos lo dicen en el Anexo I, Art. 2 de la Resolución N° 44 del Colegio de Ingenieros Especialistas, donde nos implementan a medida una "matricula diferenciada". No podemos votar, integrar listas de comisiones directivas, pero tampoco nos quieren fuera, sólo controlar el ejercicio de la profesión y no ceder espacios hegemónicos de la administración de la actividad, lo que la hace inconstitucional. El rumbo está claro, otras provincias que ya han aprobado Colegios de Higiene y Seguridad anuncia que el camino es el adecuado, que no se puede bajar la siniestralidad ni la litigiosidad por ley y que para ello se vuelve imperiosa la necesidad de construir escenarios laborales adecuados, es allí donde un colegio propio de la actividad se vuelve necesario, que podemos y debemos ser mejores sin la opresión ni la discriminación que riñe con el derecho de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución. Técnicos y licenciados necesitamos trabajar mancomunadamente y en resguardo de los derechos del colectivo; como los radiólogos, quienes mediante la ley 10.783/92, y que luego incorporaran a licenciados en la disciplina donde parecen convivir sin asperezas. La realidad se hizo presente y resulta menesteroso se dé tratamiento en recinto al proyecto de Colegio de Profesionales Licenciados y Técnicos de la Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Provincia de Santa Fe, porque un colegio resulta vital para consolidar un modelo de Provincia que mira a la Salud y la Seguridad de sus trabajadores con seriedad y absoluta coherencia. El día 8 de diciembre tendremos la oportunidad de posible tratamiento en la Legislatura, esperemos que nuestros representantes vean la necesidad y opciones superadoras, como así lo ven los gremios, sindicatos, municipalidades, comunas, industrias y demás instituciones que adhieren al proyecto.

Basta de actitudes payasescas

Está hecha trizas la cultura del trabajo, en contraposición con el comportamiento de argentinos e inmigrantes de diferentes razas quienes contribuyeron a la grandeza del país. No es que muchos no quieran trabajar. ¿De qué, dónde? Es común entonces ver proliferar a los emprendedores, parias de un nefasto sistema que la globalización impone. Sin seguridad social ni ninguna otra cobertura que un trabajo genuino le brinda. De concretarse la posibilidad de una oferta laboral, el tratamiento digitalizado a través del cual se maneja hoy el sistema, reduce la cantidad de personal, amén de que el supuesto empleador necesita personal experto en informática. Trabajo y no subsidios atados al poder de turno. No a los choripanes ni a las gaseosas y algo de dinero para estar obligados a levantar la mano o mantener un pasacalles, conformando un combo de cautividad y falta de escrúpulos ya sea de quienes lo otorgan y de los que lo reciben. Maldita práctica de corte de calles y piquetes inventados por un impresentable chabacano y ramplón. Basta ya de actitudes payasescas groseras al máximo nivel.

El celular y la comunicación

El uso constante de un teléfono móvil, a veces tiene un por qué y es contraproducente para numerosos ciudadanos. Mucha gente hoy día mira el celular durante varios minutos porque no quiere estar en contacto con quien o quienes la rodean, lo usa para no mirar la cara a los demás, es una manera de eludir todo tipo de comunicación con sus pares. Lo mismo ocurre con las personas que utilizan auriculares cuando van por la vía pública. No tengamos dudas, esto es así. La tecnología es importante, posibilita que sepamos lo que ocurre en cada rincón del planeta, pero también aleja a las personas de un mayor contacto personal. En ocasiones, pone a los seres humanos en soledad y les quita la posibilidad de comunicación con los semejantes. Y esto produce resultados preocupantes respecto a las relaciones interpersonales.