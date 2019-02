Estafadores por internet

Comento por este medio ya que es de comunicación masiva y pretendo que se haga viral y les llegue a todas las personas de bien, y lograr alertar para que no les suceda lo mismo que a mi madre. Días pasados ella me pidió que averiguara por algún préstamo para jubilados/pensionados, y no tuve la mejor idea que buscar ofrecimientos por internet. Me conecté con una financiera de Buenos Aires y me pasaron los requisitos requeridos para poder acceder. Pasé los datos pedidos y a los 15 minutos me informaron que estaba todo okey, y que en 48 horas tendría el préstamo otorgado y depositado en su cuenta bancaria. Al día siguiente comenzó todo el proceso de estafa programada. Llamaron y pidieron que depositemos vía Banco Nación 4.800 pesos por gastos administrativos. Lo realizamos. Al día siguiente se comunicó otra persona manifestando que la Afip le exigía un pago de impuesto para demostrar que era una transferencia monetaria dentro de la ley, pidieron 12.000 pesos y demostraron ser "tan honestos" que ellos se harían cargo del 50% restante, así que depositamos 6.000 pesos, nos parecía todo dentro de la ley y fuimos accediendo. Prometieron que dentro de las 24 horas posteriores tendríamos el depósito en la cuenta bancaria. Esperando la novedad dentro de las horas establecidas, volvieron a comunicarse diciendo, siempre personas distintas, que se habían olvidado de decirnos del impuesto al cheque, por 4.000 pesos más, aduciendo que en 20 minutos posterior al giro bancario tendríamos el préstamo depositado. Demás está decir de que después del giro bancario se terminó toda comunicación, ni por teléfono ni por WhatsApp. Imagínense la bronca, más por mi madre que por mí. Hago esto público porque no sé a quién recurrir, ya no para recuperar el dinero sino para lograr que estos delincuentes dejen de estafar a la gente de bien que seguramente si no se hace nada seguirán estafando un largo tiempo. Quiero agregar que tengo todos los datos de la persona que retiró la transferencia bancaria en el Banco Nación de Buenos Aires, textos de comunicación por whatsApp, teléfonos de comunicación y domicilio de la financiera que, seguramente, este dato debe ser falso. Nada más que decir y, ciudadanos honestos, a cuidarnos de estos sinvergüenzas. Si alguna autoridad judicial, gubernamental, policial, les interesa investigar les digo que estoy a entera disposición para brindar toda la documentación que tengo.

DNI 12.955.150

oscar-malupa@hotmail.com

Un eterno agradecimiento

Por la presente deseo elevar un himno de gratitud al equipo directivo del sanatorio ubicado en calle Güemes al 2300 de la ciudad Rosario, haciéndolo extensivo a todo el personal que trabaja en el mismo. Motiva tal agradecimiento la calidad profesional y sobre todo humana brindadas hacia mi "precioso tesoro": mi papá, que fue paciente del mencionado sanatorio en julio y agosto pasado. Por tanto, deseo destacar y compartir con la sociedad el calor humano, la contención, acompañamiento, excelencia y profesionalismo en la atención que todo el personal nos ha brindado en cada instante, tanto a mi papá como hacia mi persona durante su internación. Se trata de un nosocomio integrado por seres maravillosos que trabajan cada día con auténtico espíritu de entrega, dedicación y cariño hacia sus pacientes y familiares. Así, con estas actitudes dignas de imitar, procuran construir día a día lazos de solidaridad y sensibilidad hacia los demás. Muchísimas gracias, y abrazos afectuosos.

Nanci Verónica Rango

DNI 22.595.506

Los logros son colectivos, no individuales

La historia puede ser de cualquier ciudadano de estos tiempos. Siempre hiciste la tuya, desde chico en la escuela; no trabajabas en equipo, competías por las notas. En los exámenes no ayudabas a nadie y, es más, tapabas tu hoja para que nadie espiara alguna respuesta. Estudiabas solo en tu casa. No molestabas a nadie y sólo reaccionabas si te molestaban a vos, si acosaban a algún compañero mirabas para otro lado, o te ibas, pero no intervenías, mientras no se metieran con vos. Estudiaste en la universidad porque tus viejos te bancaron, nunca participaste de un centro de estudiantes, porque "eran vagos que perdían el tiempo". Fuiste un abnegado estudiante, no hiciste sentadas, ni participaste en marchas, ni en acciones solidarias, porque eso era "política" y a vos no te importaba la política. Vos sólo querías estudiar y no molestar a nadie y que nadie te molestara, no te preguntabas por qué tantos compañeros quedaban en el camino y abandonaban los estudios. Tampoco reaccionaste cuando sacaron el boleto estudiantil, total vos tenías tu auto para ir a estudiar. Te recibiste en tiempo y forma. Rápidamente tu viejo te consiguió trabajo y escalaste posiciones. Nunca te afiliaste al sindicato porque pensabas que los sindicalistas eran "todos corruptos y vagos". No hacías medidas de fuerza, si algún compañero era acosado laboralmente o suspendido o echado, mirabas para otro lado, pensando que "algo habrá hecho" para merecerlo. No te importó cuando desalojaron a los vecinos porque no podían pagar el alquiler, vos tenías la casa que te habían comprado tus viejos. Y cuando les robaron a tus vecinos de enfrente, cerraste tu ventana para no oír los gritos, ni llamaste al 911 para no meterte en problemas. Hoy tu fábrica cerró, te quedaste sin laburo porque los productos que fabricaban en tu planta se importan. Vos siempre dijiste que los productos extranjeros eran mejores que los nacionales. Tus compañeros formaron una cooperativa de trabajo pero, por supuesto, no quisiste formar parte. Ya no están tus viejos para ayudarte, casi no tenés amigos ni compañeros, no sabés, no querés protestar. Mirás con recelo a los que protestan como se abrazan y juntos se contienen. Te invitan a participar, no sienten rencor por vos, tal vez, es hora que te des cuenta de que las luchas, los grandes logros, son colectivos y no individuales; que vivís en una sociedad y que es bueno mirar y verte en el otro.

Arístides Ricardo Alvarez

DNI 14.081.530

Telecom no responde al pedido de una anciana

Mi mamá vive en Roldán, tiene 82 años y está postrada. Una persona la cuida día y noche, y el único contacto que tienen ante una emergencia es a través del teléfono fijo que desde hace un tiempo está sin tono. He reclamado a Telecom y, a pesar de que aclaré que se trata de una persona mayor y enferma, todavía no me llamaron al teléfono de contacto que les dejé, ni vino ningún técnico a revisar la línea externa. Pido por favor que la empresa contemple estos casos donde la comunicación telefónica se utiliza para cuestiones de salud y emergencia. El reclamo tiene el número 3SBCR01.

DNI 20.244.001