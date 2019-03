Estado ciego, sordo y mudo

El Estado municipal no está proveyendo el camión para llevar animales a esterilizar al Imusa Rosario. ¿El motivo? Falta de personal, al menos eso dicen. Listo, nos las arreglamos a duras penas para llevar en dos y tres vehículos unos 30 animales de la extrema periferia de esta ciudad (Las Flores, en este caso en particular). El combustible, el esfuerzo, el tiempo los ponemos nosotras, que quede claro. Bien, llegamos al Imusa. El camión, el mismo que el Estado no nos envía para cargar animales a esterilizar, ahí estaba estacionado, tranquilo, ocupando sus 25 metros cuadrados de calle haciendo "nada", mientras nosotros, simples ciudadanos con mucha voluntad, llegamos en escasísimos vehículos particulares repletos de perros y gatos. Al no haber lugar donde dejar el auto para "descargar" los pobres animales, una de las chicas, Florencia Berón, dejó su auto en doble fila mientras ella y otra voluntaria bajaban a los animales. ¿Cómo concluye todo? El mismo Estado que nos deja solos haciendo lo que él mismo debería hacer, viene y, con su garra opresora, efectivos de Tránsito, de lo más obtusos, le labran un acta y le retiran el carné a Florencia. La sensación de injusticia e impotencia es tremenda. Municipalidad de Rosario, ¿qué hacemos? Ni esperamos respuestas. No las vamos a recibir, porque muchas veces, como hoy, el Estado es ciego, sordo, mudo, y te pisa fuerte.

Luciana Miranday

DNI 23.640.616