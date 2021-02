Especular con la salud es inmoral

No cabe duda de que tantos desaciertos, mentirillas y falacias obedecen al único plan que tienen, estirar lo que más puedan hasta la proximidad de las elecciones. Es lisa y llanamente una actitud peligrosa y oportunista estar jugando con la salud de la población por cuestiones electorales. En distintos medios y en las redes todos hemos visto que en las bases pertenecientes al espacio político gobernante, a sus militantes sin preparación de ninguna naturaleza inscribiendo (sic) o lo que es peor con un cuaderno visitando gente con pecheras alusivas, ese merchandising no es necesario. ¿A quiénes se le puede ocurrir semejante idea tan infantil? A los de siempre, al aparato inútil del Estado parasitario, que inventa puestos rentados para sus acólitos, por desgracia para la Argentina la mayoría. Generar a través de volantes la expectativa de vacunación es bizarro e inmoral, pone en evidencia la improvisación. La vacuna no tiene ideología, ningún espacio se puede arrogar el derecho de ofrecerla.