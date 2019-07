En julio de 1936 en la Península Ibérica, a partir de un levantamiento militar contra la II República, dio inicio uno de los acontecimientos más cruentos del siglo XX: la Guerra Civil Española. En efecto, los uniformados ultranacionalistas, aliados a la jerarquía eclesial católica, los terratenientes y con el apoyo del fascismo italiano y el nazismo alemán, pensaron que su asonada de cruzados sería un paseo en realidad. Pero la reacción popular contra los reaccionarios implicó un enfrentamiento político militar que duró tres años dejando un tendal de muertos. Cabe señalar que este proceso desarrollado entre julio de 1936 y hasta marzo de 1939 puso en escena a diversas expresiones y concepciones de lo social, lo económico y lo político. El movimiento obrero y campesino mayoritariamente estaba orientado por las organizaciones anarquistas CNT-FAI. El Frente Popular era una alianza de socialistas, comunistas y tenía el apoyo de regionalistas vascos y catalanes. El heroísmo del pueblo ibérico quedó demostrado y su actitud resistente a pesar de la derrota final que instauró la sanguinaria dictadura franquista. No debemos olvidar la barbarie desplegada en España, los bombardeos y en especial de la ciudad de Gernika. Memoria viva de una efeméride insoslayable.

Carlos Solero

La revolución cultural

Un aspecto positivo del gobierno actual fue hasta ahora la ausencia de un ministerio de pensamiento, de una juventud militante organizada, o de un programa escolar de lavado cerebral estilo "El Nestornauta". Con la propuesta de un batallón de militantes "voluntarios" dispuestos a ser indoctrinados todo eso ha cambiando: las juventudes militantes organizadas son provincia de los déspotas. Más curioso aún es el hecho de que se proponga que dichos "voluntarios" estén provistos de una escala de valores excelsos, para los cuales dará cátedra nada menos que Gendarmería Nacional. Pregunto: ¿van a enseñarles a estos jóvenes los valores que tendrían que haber aprendido en la casa, o van a enseñarles la nueva escala de valores de la "revolución cultural" con la que el presidente Macri viene amagando?

Leonardo Peusner

Los pilares de la retórica

¿Son suficientes los pilares de la retórica para explicar su poder de convicción? Evidentemente no, sobre todo cuando discursos y posturas son claro producto de un equipo alejado de una realidad agobiante. Razones más allá del tecnicismo intentado, que no alcanza para convencer, emocionar y ser apoyado incondicionalmente. Escuchamos a nuestro presidente basando sus discursos más en metáforas que en cuestiones inherentes a la realidad. A esta altura de los acontecimientos, donde como sociedad lamentamos y padecemos, al agregar a nuestra deteriorada historia política un nuevo fracaso de la clase dirigente. Cabe preguntarnos si los hacedores de discursos y simulados timbrazos casi risueños, no perciben en su capacidad de consejeros rentados que el camino elegido desde la retórica es hoy un barco herido en su flotabilidad. Evidenciando claramente que si bien las herramientas usadas lograron oportunamente un ascenso a la "gloria", hoy sólo producen un tentador olor a sangre en sus perseguidores. Desconociendo sin ningún tipo de atajos, que la lucha actual es contrarreloj, contra el escepticismo general autoprovocado. Aquellas convicciones preelectorales que de algún modo habían penetrado en la sociedad argentina demostraron que para nada eran perdurables. Criticar para destruir, elogiar para conseguir algo, esconder realidades creando falsas expectativas, vender limitadas virtudes como ejemplos de vida, todo ello producto de una retórica teatralizada, intentando así una manera de gobernar, ya no alcanza. La verdadera retórica se entiende por la verbalización que persigue éxitos políticos, jurídicos y sociales que sean duraderos, hoy no avizorados. Quien así no lo comprenda será un fracasado que ha cometido un error, y peor aún, un ser incapaz de convertirlo en experiencia.

Norberto Ivaldi

Las pérdidas de los jubilados

Como jubilado quiero preguntarles a todos los precandidatos a presidente de la Argentina, ¿qué van a hacer con el haber jubilatorio que percibimos al día de hoy? Ejemplo: el 27 de mayo de 2015 ganaba $4.304 y a un dólar de $8.88, cobraba U$S 485. El 27 de mayo de 2019 ganaba $11.451 y con un dólar de $46 cobraba U$U 249. Hoy a un dólar de 43.50, por 485 dólares tendría que estar ganando $ 21.097,50. Es una pérdida del 95 por ciento. ¿Qué candidato a presidente piensa ocuparse del problema de los jubilados?

Daniel Dauar