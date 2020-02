Escuelas y cárceles

Se deben solucionar temas urticantes en las áreas de Educación y Defensa. Ambas actividades son trascendentales para el futuro de la Nación. La niñez argentina debería ingresar en tromba al corredor escolar y proseguir su educación en todos los ciclos. Mientras, los elementos humanos que transgredieron la ley no pueden gozar de libre circulación. Ignorar estas dos realidades profundiza un peligroso acercamiento callejero entre niños y delincuentes. El camino a recorrer es difícil: faltan escuelas y penales, hay que preparar áreas específicas para alojamiento. La infraestructura existente es inadecuada, el mantenimiento es escaso. Se requiere material didáctico, equipos ambientales, material rodante, mejores equipos de defensa. La desfavorable situación económica, la gratuidad de la educación pública agrava el faltante de fondos y los docentes manifiestan su disconformidad postergando inicios lectivos, realizan paros, actividades parciales, ausentismo. Se debe planear un ciclo lectivo íntegro y cumplirlo sin excusas. Necesitamos los niños y jóvenes dentro de las escuelas durante todos los días. Será la única forma de educarlos, defenderlos y conducirlos a campo seguro frente a un futuro imprevisible. Las fuerzas de Defensa deben estar presentes en el momento que se les requiera, cumplir con los deberes impuestos, no permitir que nadie intente mancillar su honestidad. La sociedad debe admirar y sentir orgullo por los profesionales docentes y por los hombres y mujeres que nos defienden desde su puesto.

Rubén Mario Baremberg

¿Una broma de mal gusto?

Desde hace algunos meses, en calle Juan Manuel de Rosas al 1500, se puede ver una silueta de un óbito (estilo policial). Hace más de tres años, en el edificio frente al cual se dibujó la silueta, ocurrió una desgracia trágica: una estudiante cayó de un balcón, intentando entrar a su domicilio desde un piso vecino. El caso fue cubierto por vuestro medio. ¿Cuál es el sentido de este grafitti? Un pedido de justicia parece extraño si fue un accidente. ¿Es parte de alguna investigación? ¿Es un chiste morboso? ¿Vale la pena no dejar a la víctima descansar en paz, y recordarle permanentemente la tragedia a su familia y vecinos?

DNI 31.068.956

La muerte no absuelve

Quien celebra una muerte es una mala persona. Malas personas fueron, por ejemplo, quienes celebraron el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Pero no celebrar la muerte de alguien no significa desconocer las maldades que cometió en vida. Hace pocas horas falleció el juez federal Claudio Bonadío, un emblema de la corporación judicial. Una vez enterado de la noticia el fiscal Carlos Stornelli afirmó que había partido un gran juez de la Nación. Es una vil mentira. Claudio Bonadío fue ni más ni menos que un esbirro del poder, un servidor del gobernante de turno. Dueño de una envidiable cintura política, se adecuó a la perfección a las presidencias de Carlos Menem (su mentor), Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Hace varios años protagonizó un trágico episodio al abatir con un arma de bala a dos delincuentes que aparentemente quisieron robarle. Tuvo en sus manos causas muy importantes y fue objeto de numerosos pedidos de juicio político. En los últimos años se ensañó con la ex presidenta Cristina Kirchner. No se cansó de atormentarla con procesamientos de toda índole, en una evidente carencia de imparcialidad que siempre debe evidenciar todo magistrado. Con Claudio Bonadío se fue un juez que deshonró a la Justicia, que fue un ejemplo de lo que nunca debe ser y hacer un juez, que fue el símbolo de la servilleta de Carlos Corach. Que descanse, si puede, en paz.

Hernán Kruse

El esfuerzo debe ser de todos

El señor presidente nos pide a todos colaboración incluidos a los jubilados y nos saca la fórmula de aumento. Y yo pregunto cuándo harán un quite de su sueldo desde los concejales, incluidos asesores y el presidente de un 20 o 30% de donación ya que sus sueldos sobrepasan largamente a los jubilados que aportamos más de 40 años con todo respeto.

DNI 6.029.657