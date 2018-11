¿Escribimos mal?

Somos alumnos de 6º grado de la Escuela Comandante Luis Piedrabuena de la localidad de Maciel (a unos 50 kilómetros de Rosario), y queremos dar nuestra opinión sobre un tema tratado en el aula sobre las distintas formas de escribir de los adolescentes, específicamente sobre nuestras lecturas de Marta García Terán, Sergio Sinay y Cecilia Abastz. Sobre lo que tratan estas personas consideramos que no se debe tomar esta forma de escritura del adolescente como el que mata el idioma, no hay que ser tan extremo, deberían considerarlo como "modas"; formas de escribir para comunicarse entre nosotros, similar al "jeringoso" o "rosarigasino" que se ha utilizado en otros ámbitos y épocas y que eran entendidos por aquellos que manejaban el código y que de ninguna manera reemplazó o mató el idioma. La tecnología que nos brindan demandan rapidez y nos adaptamos, ¿por qué culpar al chat? Sólo inventamos palabras, abreviaturas, que no serán usadas, por ejemplo, para escribir una solicitud de trabajo, tendrían que probarlo, usarlo y divertirse escribiendo. No se mata a nadie, y a los puristas, como se los llama en uno de los artículos, les decimos:"busquen un traductor" y verán lo interesante que puede ser, y quién dice, "aporten algo". Tampoco se trata del "vale todo", como dicen, o "empobrecimiento del idioma-lenguaje", tiene más que ver con la forma de contactarse entre adolescentes dejándolos de lado a ustedes, los adultos, y la relación de pertenencia; son jergas, modismos que se presentan por épocas y hay que adecuarse y animarse a usarlo. Siempre estará la escuela para acomodar. El temor se debería centrar en los problemas serios que tiene la escuela pública no el chat o cómo escribimos en él.

Ante la noticia de que el gobierno estaría dispuesto a suspender los aportes a los obispos, les sugiero a estos, con el mayor de los respetos, que convoquen invitando a los popes sindicalistas a una misa en Luján con el lema "Paz, pan, trabajo... y aportes".



El arsénico en la Argentina

No es noticia que el nivel de concentración de arsénico en las napas subterráneas argentinas sea elevado. En la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta sobrepasa muy ampliamente el valor límite recomendado en el agua potable por la Organización Mundial de la Salud, que es de 10 μg/l; llegando a medirse 18.05 μg/l de arsénico en el agua del Hotel Costa Galana de Mar del Plata en junio del 2013; 77.50 μg/l de arsénico en agua de pozo en la escuela Belisario Carranza, Anta, Salta en mayo 2013; 136,18 μg/l en la ruta 7, Km 490, Laboulaye, Córdoba en junio 2015; 388.66 μg/l de arsénico en agua de pozo en San José del Boquerón, Santiago del Estero en noviembre del 2017. Asimismo, 73.45 μg/l de arsénico en agua de pozo, de 50 metros en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, en octubre del 2018; 69.42 μg/l de arsénico en agua de pozo de 20 metros en Arequito en octubre del 2018; Y 29.93 ppb de arsénico en agua de red Aysa, Ezeiza en octubre de 2018 (Fuente Mapa de Arsénico en Argentina ITBA). Pero lo que sí es novedad es que el presupuesto 2019 que obtuviera media sanción en Diputados el pasado jueves 25 de octubre plantea una reducción del 20 por ciento en el gasto nacional destinado a agua potable. O nuestros legisladores están muy desinformados o la salud de la población cotiza muy bajo a la hora de darle números a las prioridades.

Hace décadas que el mundo se encamina hacia el abismo. En efecto, sociedades cada vez más desiguales. Con el imperio del dios mercado vigente en todo el orbe y la emergencia del racismo, la xenofobia y el oscurantismo clerical de toda laya. Las grandes potencias capitalistas robotizando a las poblaciones, propiciando matanzas en Africa, Asia y Latinoamérica. Regímenes que perpetran crímenes de lesa humanidad y la anuencia de los centros de poder. Los blancos móviles van variando, pueden ser niñas secuestradas en Africa, estudiantes en México, campesinos, mujeres insumisas, comunidades de pueblos originarios o bien toda persona que exprese su disenso y rebeldía contra la opresión. Trump, Putin, Bolsonaro, no son seres exóticos. Estos son epifenómenos de un sistema predador y de sociedades bajo la dictadura del capital mercancía.

