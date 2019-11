Es de todos, no de "todes"

El sábado de noviembre pasado, el grupo de niños King's Kids junto a padres y encargados, estuvimos visitando el Acuario Municipal de Rosario. En medio de una hermosa experiencia tuvimos un desagradable momento cuando la persona que nos asistía de guía se refirió al grupo de niños con "lenguaje inclusivo", además de que los empleados del lugar tenían el pañuelo verde en su vestimenta, mostrando una postura ideológica personal en un lugar de trabajo que es público, y que como organismo gubernamental nos debe representar a todos los ciudadanos, sin distinción. Cuando se le pidió por favor y con respeto a dicha guía que no se refiriera a nosotros de esa manera, porque no estamos de acuerdo y ese lenguaje nos incomoda tanto a niños como a adultos, ella respondió que "ese era su turno y en su turno ella habla como quiere." Después se retiró hacia un costado con sus compañeras de trabajo, se rieron de nosotros burlándose y aquellas que no tenían el pañuelo verde, se lo colocaron en el momento de forma intencional. Después de dicho episodio, nuevamente volvió a nombrarlos con el término "chiques" y " niñes" en varias oportunidades más. Esta queja quedó sentada ante la autoridad encargada de dicho turno y por escrito en el libro de quejas. Dicha encargada prometió pedirles a los empleados que sean respetuosos a la hora de referirse al público, ya que nosotros nos sentimos fuertemente discriminados, no incluidos y no respetados; además que no cumple con la función pedagógica ya que los niños no comprendían el lenguaje con que se referían a ellos. En cuanto al pañuelo verde, objetó que ella no puede dar órdenes referidas a la vestimenta de los empleados, cosa que no compartimos, porque esa "vestimenta" no es neutral, tiene una fuerte carga ideológica y significativa y los empleados poseen un uniforme, donde dicha prenda en cuestión no es parte del mismo. Sin más, esperamos que está situación se modifique y que los valores de respeto, inclusión y no discriminación se apliquen como corresponden, y no sean tan solo una expresión bonita y de moda.

Natalia De Santis

Grupo King’s Kids Rosario

Hugo, adiós al zapato viejo

Nos enteramos de la muerte de Hugo (94), el papá de un hijo que lo abandonó junto a su madre (86) en un bar de Rosario tras sentarlos a una mesa y pedirles que lo esperaran allí, que volvería a por ellos, dejándolos librados a su suerte. La historia tuvo "final feliz", diría un apretado informe periodístico. Porque después de esperar horas en vano, la policía pudo dar con el otro hijo que enterado de la situación se hizo cargo y terminaron en un hogar de adultos mayores donde podrían pasar sus últimos años de vida juntos. Para Hugo fueron sólo tres meses. Para el desalmado hijo que los abandonó la condena perpetua del amor filial. Cada vez que escuche a Sabina, que describe el desamor como pocos, "me abandonó, como se abandonan los zapatos viejos", sentirá una puntada en su pecho.

Juan José de Guzmán

Controlen las tarjetas

Como pasajera habitual del servicio público, cuento lo siguiente: el jueves 31 de octubre subí a la línea 141, aproximadamente entre las 14 y las 14.30, en calle San Luis y Entre Rios. La ticketera marcó como saldo la suma $ 176,32. Al día siguiente, el viernes 1º de noviembre a las 9,44 cargué la tarjeta por un monto de $ 200 en avenida San Martín y Lamadrid, debería tener como saldo la suma de $ 376,32. Cuando controlé el saldo, me encuentro que figuraban solo $ 292,32, o sea que hay una diferencia en contra de $ 84. Yo venía dudando desde hace un tiempo porque había notado esta irregularidad, llamada error o fraude, desde el momento que no entregan ticket como comprobante.

Mabel Carosi

DNI 4.841225

Tarjeta 421.099

Líquidos cloacales en un departamento

Con respecto al inconveniente que tengo con el servicio de cloacas, solicito a la empresa Auas Santafesinas SA, tenga en cuenta el reclamo N° 79.839. Los líquidos cloacales inundan mi departamento y no tengo solución a este grave problema.

DNI 23.162.720