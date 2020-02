Enfrentamientos y crisis cada vez más frecuentes, nos han dejado más débiles y con un nivel lastimoso de pobreza. Creo que ha llegado la hora de que políticos, académicos, dirigentes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos y ciudadanos de a pie, nos definamos como país. Es necesario el diálogo, la escucha y el respeto para comprender hacia dónde queremos ir, en qué sociedad queremos vivir y qué estamos dispuestos a ceder. La realidad nos muestra en las elecciones del año pasado, como un pueblo dividido y enfrentado, por tal motivo y con la condición excluyente de la honestidad, aprendamos a tener un rumbo que se materialice con políticas de Estado perdurables. No podemos ni debemos ser Estados Unidos o Venezuela, España o Nicaragua, Australia o Cuba, ni Noruega o Ruanda, definirnos es más importante que lograr acuerdos. Se debe marcar un camino a seguir, establecer prioridades y cómo lograrlas. Otra realidad nos dice que tenemos la mitad del país que quiere orden, seguridad, que no acepta corrupción pública ni tolera negociados, que no quiere sindicatos mafiosos, intendentes eternos y una Justicia politizada, que no quiere que nos domine el narcotráfico y nos debilite el terrorismo. Que no tolera más el "esfuerzo" que nos pide la clase política para solventar su ineficacia, su corrupción y el excesivo gasto público que pulveriza cualquier presupuesto. La otra mitad, pareciera que no registra o no le importa la corrupción de Estado, pero exige subsidios cada vez más grandes. Es sano y comprensible que haya diferencias, pero la brújula se debe orientar al progreso, fundamentalmente educativo, tecnológico, con las mismas posibilidades para todos, que nuestros impuestos se vean reflejados en construir nuevas escuelas públicas, mejor salud pública, mejores transportes y energía suficiente para nuestras necesidades. El político que no comprenda este camino, está condenado al fracaso una vez más, y con él lo estaremos todos. Es absurdo que se pidan referencias y antecedentes para contratar a un empleado y se permita que se postulen a cargos públicos, a quienes tienen causas pendientes con la Justicia. Si se pretende crecer y ser en verdad una República, se deben sentar estas bases como sociedad y mantenerlas en el tiempo.

Jorge Bustamante

Amigos del Parque Municipal de Rufino

Con preocupación vemos la "neutralización" de las obras de nuestro parque, predio amado por los rufinenses. El Parque Balneario Municipal de Rufino es no sólo un pulmón verde, sino que además es totalmente trascendente para el desarrollo de la vida social, cultural y deportiva de todos los vecinos de Rufino. Cuenta con dos canchas de tenis, dos piletas, vestuarios, cancha de bochas, albergue, pista de atletismo, espacio con juegos para niños, senderos para caminatas, parrillas, bancos. Por su conformación , es utilizado muy especialmente para la contención de la juventud, y como espacio propicio para reuniones familiares. El natatorio es también usado para rehabilitación de adultos mayores, personas con capacidades diferentes, sólo para mencionar algunos usos. Actualmente, abandonado y destruido, sólo demolieron. Pedimos la continuidad de la obra por la que tanto hemos luchado.

María Angélica Alvarez

Nuestra historia en sus manos

María Catalina Echevarría de Vidal nació en Rosario el 1º de abril de 1782, hija de padres vascos. Al quedar huérfana fue adoptada por la familia de Pedro Tuella. Se casó con Juan Manuel Vidal con quien decidió vivir en una casa contigua a sus padres adoptivos para prestarles los cuidados necesarios. Su hermano, Vicente, era amigo de Manuel Belgrano desde el Virreinato, por eso cuando el prócer llegó a la Villa del Rosario se hospedó en su casa, desde donde comandaba la organización de las baterías que bautizó Libertad e Independencia, para observar las tareas de fortificación en la barranca y la isla. María Catalina consiguió telas e hilos y cosió día y noche sin parar durante más de dos semanas para tenerla lista. "Así, el 27 de febrero a las seis y media de la tarde se izó por primera vez nuestro pabellón nacional. María Catalina no es sólo un nombre más en nuestra historia, en sus manos estuvo el honor y la gloria de haber cosido un pedacito de nuestro ser nacional".

Elena Calabrese