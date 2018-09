Es hora de una reflexión

Un balazo es el comienzo de muchos problemas. Cumple con el objetivo de quitar la vida. La expresión más violenta ejercida por el ser humano: quitar vida. Ante los hechos de violencia que vivimos a diario, se intenta dar una respuesta. Por ejemplo, cuando asaltan a un taxista se habla de "corredores seguros". Cuando suceden hechos violentos en los colectivos, se colocan videocámaras, y la ciudad está sembrada de ellas. Pero, es evidente que los problemas no se resuelven. El odio, la falta de justicia, la corrupción y la muerte se han instalado en nuestro diario vivir y parecen querer quedarse. Tal vez sea hora de reflexionar dentro de lo más íntimo de cada uno y descubrir qué hay en nuestro interior, si estamos llenos de críticas, intolerancias, impaciencias o en cambio nos invade la paz. Esto es importante porque si carecemos de paz, es imposible que conformemos una sociedad pacífica. Volvamos nuestra mirada a Jesús. Entreguemos nuestra vida y dejémosla en la cruz. Asumir que todos nos equivocamos, que cometemos errores nos puede ayudar a no realizar críticas que lastime a cualquier otra persona, es decir, a nuestro prójimo. Porque cuando tengamos la capacidad de tolerar a quien está al lado y seguir viviendo en forma cordial, estaremos comenzando a vivir una sociedad más pacífica, lejos de los robos, la violencia y los balazos. Nadie es juez de nadie para castigar. Nadie tiene la potestad de decir "sólo mi opinión es la verdad". Nuestra sociedad está llena de opinólogos y analistas que proclaman su propia verdad. Cuando tengamos la capacidad de escuchar y perdonar estaremos comenzando a vivir con paz interior, real y personal, pero al mismo tiempo empezaremos a construir una sociedad menos violenta. Una sociedad que todos estamos reclamando. Defendamos nuestros derechos y acompañemos nuestros reclamos abrazando al prójimo, a ese que tenemos cerca. Así estaremos dando el primer paso. Como ciudadanos estamos buscando vivir en libertad, pero es esa misma libertad la que perdemos a manos de la violencia. Jesús dijo que "la verdad nos hará libres", y "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Que cada uno tenga la bendición y la paz interior que sólo Jesús puede dar.

Angel Daniel Amaya

aamaya@lacapital.com.ar

Cristina, en su peor momento

Cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo a los cuatro vientos que "no se arrepiente de nada", si bien todos, o la mayoría, ya lo sabíamos por lo evidente, fue indignante escucharlo. Hay conductas en algunas personas que la tienen tan asumidas y están tan arraigadas que es casi imposible que lleguen a analizar o revisar no sólo una gestión de gobierno, como en el caso de la ex presidente, sino también otros aspectos de la vida. Yendo a lo político, situaciones concretas, probadas de diversas formas donde negar, llorar, plasmar estrategias entre otras alternativas, muy poco o nada, pueden hacer frente a los hechos. Su negativa constante y su actuación, hablan más que sus propias palabras. Trascienden sin duda sus expresiones, más de lo que la señora misma pueda imaginar. La corrupción que fue aliada de la mencionada y funcionarios concretos, procesados en el período que duró su gestión, es más que irritante. Tantas áreas ávidas de recursos y de respuestas acordes, que pudieron tener el funcionamiento debido y las soluciones correspondientes según las circunstancias, tuvieron como contracara el desparpajo y millones de dólares robados al Estado, y ausencia de lo necesario e indispensable en desmedro total de los diversos ámbitos. Si bien nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, de ahí a no arrepentirse de nada, señora senadora, hay un trecho más que significativo.

Nora Cardarelli



El resonador magnético sigue roto

Señor director del Hospital Centenario: ocupando usted el puesto que ocupa, no creo que se le deba resaltar la importancia de un resonador magnético. Es incomprensible e injustificable que el mismo haya estado roto desde abril, y hace un par de semanas se arregló sólo parcialmente. La banda que se usa para el hombro sigue rota. Huelgan las palabras. A usted se le paga un abultado salario, lo único que debe hacer es cumplir con la tarea de gestionar y prevenir que se pierdan vidas debido a la ausencia de diagnóstico fehaciente, el cual es un derecho constitucional.

Myriam Koldorff