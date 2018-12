¿Error o intencionalidad?

Hace unos días pasé por la puerta de mi viejo colegio secundario, Superior de Comercio, de Oroño al 1200 (el Superior, como se llamaba en 1950 cuando entré en primer año). Hacía tiempo que no pasaba caminando por el lugar y quise hacerlo, rememorando viejas épocas juveniles, nombres y caras de maestros y compañeros. Crucé al bulevar para ver el retoño del pino de San Lorenzo que plantó mi promoción ese año. Recordaba que cuando fue plantado tenía menos de un metro de altura y una placa de bronce conmemorativa, que fue sustraída al poco tiempo, por lo que quedó sin ninguna referencia por muchos años. Hoy el pino mide diez metros y después de varios años se colocó otra placa (ya no de bronce, obviamente) donde figura la fecha de 2012, en lugar de 1950. ¿Es por error o es intencional? Si fuera por error me permito recordar a todos que 1950 fue declarado "Año del Libertador General San Martín", y el retoño del pino fue plantado como homenaje a nuestro héroe. También se acuñaron monedas con la misma inscripción. Si fuera intencionalidad, se estaría tergiversando un hecho histórico. En ambos casos es censurable.

Juan Carlos Daguerre

DNI 6.016937