Entretelones electorales

Las elecciones primarias del próximo 11 de agosto dejarán fuera de carrera a aquellas listas que obtengan menos del 1.5 por ciento del total de votos. Las que superen esa cifra competirán en primera vuelta el 27 de octubre para elegir un presidente y su vice, 130 diputados y 24 senadores nacionales. Para proclamarse vencedora, una fórmula debe alcanzar el 45 por ciento de votos hábiles o en su defecto un 40 por ciento además de una ventaja del 10 por ciento sobre la fórmula que le siga. No habiendo ganador en esta instancia, las dos listas que obtengan superioridad numérica definirán en segunda vuelta el 24 de noviembre de 2019. De no mediar sorpresas, al ballotage se presentaría la fórmula oficialista "Juntos por el Cambio" y la fórmula opositora "Frente de Todos". Las dos opciones se enfrentarán teniendo sólida base numérica enriquecida con los aportes de votantes cuyos candidatos queden en el camino. Asimismo, a ambas les revolotean sólidas bases en contra, producto de sus propios equívocos: el inexperto oficialismo desperdició tiempos políticos, se tiró al pueblo en contra por los tarifazos sobre deficitarios servicios públicos y perdió el rumbo económico al confiar en inversiones inviables, dando la espalda a nuestras propias empresas y recursos. Por su parte, la actual oposición ya no tiene forma de recuperar al núcleo que siempre le enrostrará la corrupción, el autoritarismo, la personalización, el accionar de un pésimo gobierno durante dos períodos y juzgando su comportamiento la gestión, de resultar electa, seguirá los mismos pasos que sus antecesoras. Quienes queremos a nuestro país, creemos que el votante lo hará seriamente dada la trascendencia de esta elección nacional.

Interbus no cumple las frecuencias

Reclamo por el incumplimiento de horarios a la empresa de colectivos "Interbus, Rosario/Alvarez". A través de este espacio quiero expresar mi insatisfacción por la calidad del servicio de la nombrada empresa. La misma no cumple con los horarios de salida desde Alvarez hacia Rosario. El día en que redacté esta carta, tanto el horario de las 22 como de las 23:25 no pasaron y tuve que pedir un remís para ir a Rosario, nada barato. Los servicios que no se cumplieron fueron los del viernes 26 de julio. Es la única empresa que hace el recorrido por la ruta 18, tienen el monopolio y se aprovechan de la gente. Yo vivo en La Carolina y pago $80 por viajar seis kilómetros. ¡Es una vergüenza! Esto tiene que cambiar.

El Monumento no es para campañas

¿Cómo puede ser que se permita que se haga un cierre de campaña política en el Monumento a la Bandera? ¡Están todos locos! ¿Al pueblo lo consultaron? Pagamos impuestos a lo loco para mantener la ciudad, ¿y dejaremos el Monumento en manos de los políticos para el cierre de sus campañas, de cualquier signo que sean? Es un atropello, una vergüenza. Son unos caraduras. ¿Qué les pasa a los socialistas? ¿Como perdieron les da igual? Tenemos que hacernos respetar, el Monumento es sagrado, no es para actos políticos, es de todos. ¡Caraduras, sinvergüenzas, irrespetuosos! Todo es poco. Estoy indignada, el pueblo no debe permitirlo. ¿Cuántos años hace que no se puede ir un 20 de Junio a festejar? Siempre con banderas políticas. ¿Qué les pasa? Están todos locos y ciegos. ¿Hasta cuándo al Monumento se le seguirá faltando el respeto? ¡Por Dios!

¡Menos mal que se van!

El socialismo perdió la elección a gobernador después de 12 años de gestión provincial. Algunos medios se extrañaron por ese resultado porque ha sido el único "oficialismo" (hasta ahora) que ha perdido una elección provincial. A los habitantes de esta provincia seguro que no nos sorprendió, y no voy a detallar en esta nota el sinnúmero de causas que pudieron desencadenar ese resultado. Solamente voy a enumerar una de ellas, a saber: el impuesto inmobiliario aumentó (al menos en mi caso) entre agosto de 2018 y el mismo mes de 2019 un 63.87 por ciento. ¿Alguien conoce algún índice de inflación semejante en ese período? Mi jubilación aumentó un 42 por ciento y no creo que ningún convenio laboral haya incrementado los haberes de los trabajadores en tamaño porcentaje. Por lo tanto, seguimos perdiendo capacidad de consumo provocada por un gobierno socialista que ha demostrado su voracidad fiscal. ¿Cómo no van a ufanarse por el "superávit fiscal"? Lamentablemente, lo logran a costa del sufriente pueblo de la provincia.