Entregan premios Groucho Marx

La política, se ha dicho, es "el arte de lo posible" o también, diría quien esto escribe, muchas veces, el sarcófago de la moral. En nombre de ella se pueden resignar o sublimar principios, valores y dignidad. Sin pretender generalizar, porque hay gente que no los ha sacrificado, ni lo haría jamás, se observan en la actualidad muchos discípulos del cómico y escritor estadounidense. Es así que para la próxima entrega de los premios Groucho Marx nos encontramos con una terna de lujo: Alberto Fernández, Jorge Telerman y Aníbal Ibarra. Gente que tiene principios pero que, si no son del agrado de quien pueda favorecerlos con un puestito serían capaces de cambiarlos por otros sin el menor remordimiento. El del afrancesado ex vice de Ibarra en el gobierno de la ciudad que luego terminó militando como jefe de campaña de Daniel Scioli, para negociar con Rodríguez Larreta el salto de vereda, apenas conocidos los resultados del escrutinio definitivo que sentenció la derrota del kirchnerismo a manos de Cambiemos ha sorprendido a propios y extraños (me temo que hasta a él mismo le extrañó el salto dado). Otro que ha hecho sobrados méritos para estar en la terna es Fernández, archiconocido componedor de frentes electorales, creando nuevas posturas y acomodándolas a las de sus enemigos irreconciliables de otros tiempos. Así es que se lo vio de la mano de Carlos Menem, de los Kirchner (fue cinco años Jefe de Gabinete), de Sergio Massa en el Frente Renovador, de Florencio Randazzo, y ahora nuevamente intentando hacer un "blend" con peronistas, kirchneristas, Rodriguez Saaístas, progresistas y otros, de cualquier laya porque como dijo "con Kris sola, no alcanza y sin ella, no se puede". Y el que se sumó a última hora a la terna es Ibarra, que estuvo largo tiempo tratando de colarse en algún huequito (de esos que suelen formarse entre ministerios, legisladores y/o lo que sea, tratando de mejorar su imagen a costa de "extras" que lo abrazaban y le decían que era el mejor, con Daniel Malnatti de testigo, para TV) para volver al lugar de donde fue echado, la política. La providencia lo puso en el camino de Oscar Parrilli y éste se lo recomendó a Kris para que estrene nuevo abogado en el juicio oral que afrontará en breve, por la denuncia de Alberto Nisman. Todavía no hay fecha de entrega, pero esta semana se conocieron las ternas. Argentina, país generoso.

El día a día de muchos invisibles es cruel

El señor que vende churros en calle Sarmiento, entre Rioja y Córdoba, estuvo dos meses sin poder vender exprimidos, y saben por qué, por el precio del cajón de naranja. Me contó que se gastó lo ahorrado en el año. Esto es realidad y cuantas otras historias habrá. El resto son números fríos de una ciencia llamada estadística.

Un justo homenaje a los héroes de Malvinas

Mañana lunes, a las 10, en el cementerio de Darwin se colocarán las placas con los nombres de los 90 soldados muertos en Malvinas que estaban enterrados bajo la consigna "Soldados argentinos, sólo conocidos por Dios". A partir de ahora los familiares podrán finalmente dejar una flor en la tumba, hacer una oración y llorar frente a la cruz de su ser querido. Corresponde a la dignidad de un pueblo rendir homenaje a quienes ofrendaron su vida a la patria con heroísmo y sacrificio sin pedir nada a cambio. El recuerdo a los caídos en Malvinas no muere: renace en la transparencia y emoción del justo homenaje.

Reconocimiento al Hospital Italiano

Por 18 años hemos concurrido al Hospital Italiano de Rosario debido a enfermedades de nuestros padres: Juan Orlando Terzaghi y Susana Leticia Benvenutti, quienes han tenido que luchar con su salud a lo largo de muchos años. Queremos destacar la excelente atención que hemos recibido desde el minuto cero que ingresábamos a la guardia médica hasta pasar por distintas instancias: sala de terapia intensiva, unidad de cuidados coronarios, quirófano y habitaciones comunes. En cada uno de esos momentos, tanto desde la recepción, enfermería y equipo médico, se nos ha contenido y acompañado incondicionalmente, con una entrega total a la profesión, quedando siempre a disposición de nuestros padres y de toda la familia. Por sobre todo, el grupo humano manifestó sus valores, apoyando y facilitando cada momento, haciendo que la estadía en ese hospital sea menos dura. Destacamos a los doctores Carlos Giordano (padre), Carlos Dumont (padre), Mario Cantaberta, Gustavo Senn, Carlos Alasino y sus equipos de trabajo, secretarias de admisión, al sector de radiología y tomografía, mucamas, camilleros y a todos los enfermeros, en especial a Arturo, Patricia y Scarlett. Ahora que nuestros padres ya han partido, nos parece oportuno destacar la atención recibida y lo agradecidas que estamos.

Agradecimiento a Parques y Paseos

Con motivo de requerir la extracción de dos árboles secos ubicados frente a mi domicilio en Barrio Refinería, y ante el riesgo de caída que representaban los mismos, concurrí este mes a la Dirección General de Parques y Paseos para informarme sobre el procedimiento a seguir para lograr tal fin. En la oportunidad fui atendido deferentemente por un señor Banucci, quien me asesoró sobre la forma de realizar el reclamo, y ante la pronta respuesta en la concreción de la extracción, quiero por este medio testimoniarle mi agradecimiento a él y a esa dirección municipal.

Dos temas, uno local y el otro nacional

Quiero referirme a dos temas distintos. Primero, mi alegría al enterarme de lo que presentaron para mejorar la fisonomía de el sector de La Siberia en la República de la Sexta, creí que jamás lo de la Ciudad Universitaria pudiera concretarse. Soy un vecino que mora en ese sector desde el año 1955. Siempre estaban los proyectos pero nunca se concretaron, ahora espero y deseo que esta vez se haga realidad. Segundo, lo que no termino de entender es a quien en estos momentos preside la Nación. Este señor para mí es misantropo, mitomano y sofista con una inepcia estólida que nos quiere hacer creer a los argentinos que su gestión es impoluta, siendo que lo que el pueblo ve, escucha y lo vive en lo real es totalmente distinto a lo que él expresa. Esta iniquidad mostrada por él muestra su tremenda inepcia para dirigir nuestro destino, siendo su mandato una demostración de lo que es un gobierno plutocrático.

Los textos destinados para Cartas de los Lectores no deben exceder las 200 palabras. Tienen que consignar nombre y apellido del autor, número de documento de identidad, domicilio, número de teléfono y deben estar firmadas, sin excepción. La Capital se reserva el derecho a resumirlas y corregirlas. Enviarlas o traerlas personalmente a Sarmiento 763. Por correo electrónico a cartaslectores@lacapital.com.ar o a través de www.lacapital.com.ar.