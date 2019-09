Entre lo absurdo y la utopía

No es una novedad que a nuestro país se lo considere el más ineficiente de América latina a la hora de gastar. Urge que la clase política se ponga a la altura de las circunstancias de una buena vez, que considere y avance con decisión sobre el despilfarro de dinero público que origina pobreza, desigualdad social y estancamiento desde hace no menos de 70 años, con las consecuencias negativas que tenemos a la vista. A manera de ejemplo comparo: Argentina tiene 24 distritos y 44 millones de habitantes, Estados Unidos tiene una población de 320 millones de personas con 50 distritos. Allá, a cada distrito lo sostienen 6,5 millones de personas, acá, 1,8 millones. Esto sin tener en cuenta los niveles de poder adquisitivo y de evasión impositiva de cada país. Todos conocemos los alrededores de nuestra ciudad, es impracticable desde el punto de vista de los presupuestos públicos, que en los 25 kilómetros que separan a Rosario de Puerto San Martín, haya cinco municipios, con las erogaciones que ellos representan (intendentes, concejales, asesores, vehículos, choferes, secretarias, amantes y algunos que se me escapan); lo mismo pasa de Rosario a Villa Constitución, y Rosario a Casilda, circunstancia que también se da en el resto del país. Ni hablar del conurbano bonaerense, donde la cantidad de distritos, en una superficie chica, resulta absurda. ¿Hasta cuándo la sociedad debe seguir viendo esta "fiesta política"? ¿Qué estadista, qué partido político o alianza se animará a ponerle el "cascabel al gato"? No se puede seguir con esta farra, no se dan cuenta o no lo quieren ver, no hay presupuesto genuino que soporte tamaño descontrol. El país está llegando a una situación límite. Quizás algunos piensen que mi postura es absurda o utópica, muchas veces detrás del absurdo y la utopía, se consigue lo imposible.

Jorge Bustamante

Bolsonaro y la Amazonia

Todo un mundo protesta masivamente contra Bolsonaro y contra el acuerdo Mercosur - UE. Para algunos esto significa politizar la tragedia, pero ¿es válida la crítica? Las decenas de miles de focos de fuego no son accidentales, sino el resultado de la declarada intención de Bolsonaro de talar y "limpiar" Amazonia de 30 millones de indígenas diversificados en 60 lenguas distintas, y de un ecosistema de 50.000 especies para que Brasil pueda dedicarse así al pastoreo masivo y a la exportación de carne a Europa y a China, un buen negocio. Sordos ruidos de los mismos argumentos se oyen por casa, donde el mensaje escrito en humo no ha llegado aún. Seguimos sin entender que Amazonia no sólo nos provee del 20 por ciento del oxigeno que respiramos, sino que además es el sumidero de carbono más importante del planeta. Sin plantas que se "coman" el carbono, la temperatura de la Tierra ascenderá a niveles que la harán inhabitable en poco tiempo para todo ser viviente. Por lo dicho, es imposible hablar hoy de supervivencia global sin mencionar las políticas ambientales y socioeconómicas de cada gobierno.

Leonardo Peusner

Enojado y con el pibe en la puerta

Quisiera denunciar que el viernes 30 de agosto a las 7:40, al llevar a mi hijo de 9 años al colegio, como todos los días, en la Escuela Nº 610 "República de Bolivia", en calle La Paz al 3000, la portera de turno le cerró la puerta en la cara a mi hijo cuando quiso entrar al colegio detrás de una maestra. Al pedir explicaciones sobre lo sucedido me informó que las puertas no se abrían hasta las 7.45. Razón por lo cual solicité hablar con un directivo, haciéndose presente la vicedirectora Patricia Davola, diciéndome que no podían tener ningún tipo de contemplaciones, y que eran directivas del Ministerio de Educación, y que los alumnos debían quedar afuera en la vereda. Quiero dejar en claro que dicha escuela es pública, y que mi hijo no tocó el timbre de la puerta a las cinco de la mañana, sino 20 minutos antes del horario de clases. Por supuesto, intenté infinidad de veces comunicarme con el ministerio, que, como siempre, jamás atendieron mis llamadas al sólo efecto de informar si es una directiva del mismo el no dejar ingresar a una escuela pública a un niño a las 7.40, aún en los tiempos que nuestra sociedad está viviendo. Por lo cual comienzo con esta carta de lectores y a posterior continuaré las vías legales correspondientes para la denuncia de este hecho hasta que el personal educativo, directivo y ministerial tome conciencia de sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos. Señores educadores, vocación de servicio. Recuerden que trabajan en una escuela pública.

Adolfo Colombo

