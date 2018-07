Enseñar con el ejemplo

Sistemáticamente, en estos últimos tiempos, por desacertadas notas publicadas en algunos medios de la ciudad, cuyo contenido es falso, se han ensañado con mi persona, con mi gestión, con una comunidad educativa que no representan. ¿Motivos? Al día de hoy los ignoro. Hoy me permito dirigirme a la sociedad para aclarar las tristes, desafortunadas, falaces e insistentes declaraciones en notas publicadas los días lunes 16, martes 17, y jueves 19 de abril; y martes 26 de junio de 2018. La Escuela Normal Superior Nº 2 "Juan María Gutiérrez", siempre se ha caracterizado por la libertad de pensamiento, por la pluralidad de miradas y por el respeto hacia los derechos humanos. En mi gestión se ha continuado con esas premisas, siempre dentro de un marco normativo y de respeto, no sólo por el nombre de la institución sino por todos los que con orgullo seguimos el legado de quienes nos precedieron. Es mi pretensión informar que el profesor Fernando Mut no respetó en marzo la vía formal que se requiere para organizar cualquier charla, en este caso, la de la señora Nora Cortiñas, por lo que se le sugirió que presentara formalmente esta actividad como un proyecto de cátedra, como lo hicieron los profesores de otros niveles a quienes nunca se les negó la posibilidad de actividades organizadas desde lo pedagógico. Sobre todo, atendiendo a un tema tan caro a nuestra historia como son los derechos humanos, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Por ese motivo, el profesor Fernando Mut solicitó la reprogramación de la visita tan esperada para el viernes 29 de junio, la cual gustosamente autoricé, ya que como otros expositores, la señora Cortiñas prestigiaría con su presencia nuestra emblemática institución. Desmiento categóricamente que el Ministerio de Educación me haya "obligado" a reprogramar la charla. También es mi deseo aclarar que es falsa la afirmación de que "dejé cesante al profesor Fernando Mut en sus cuatro horas de cátedra", dado que esas horas fueron ofrecidas de manera irregular al profesor en la gestión anterior, ya que no son horas institucionales sino de un espacio curricular opcional, del profesorado de filosofía, que naturalmente caducan al 31 de marzo de cada año. Obviamente, se desconoce que no poseo autoridad de cesar a nadie en sus cargos o funciones. También se publicó un artículo en donde un grupo reducido de estudiantes (la mayoría pertenecientes a otras instituciones) me declara "persona no grata". Yo me pregunto: ¿qué significa ser persona no grata? Si ello implica cumplir y hacer cumplir la norma, priorizar la libertad de pensamiento y no el adoctrinamiento, proteger la institución y su emblemático salón de actos, solicitar que cada uno trabaje por lo que se le paga, que se den clases, que se cumpla el horario y se desarrollen los contenidos que el diseño establece. Cuidar el patrimonio y el aporte que todos los ciudadanos hacemos para sostener una escuela pública de calidad, reintegrar al profesorado de filosofía las horas, restituyendo transparencia a situaciones irregulares, hacer respetar los derechos de los estudiantes, que también son humanos y necesitan docentes que cumplan su labor con profesionalismo, idoneidad y ética. ¡Qué orgullo es ser diferente, tratar de ser justa, trabajar sin miedo, aun ante las presiones y las difamaciones por aquellos que sólo defienden sus propios intereses mezquinos. Este equipo directivo en su conjunto, el personal docente y no docente, los alumnos, las familias, la Asociación Cooperadora, la comunidad educativa toda de la Escuela Normal Superior Nº 2 seguirán apostando al trabajo en equipo, a la concreción de todos los proyectos que hemos emprendido y a la convivencia sana, sustentada en valores, donde el respeto por todas y cada una de las personas seguirá siendo el pilar de nuestra formación.

Nélida Gómez, Rectora Escuela Normal Superior Nº 2 "Juan María Gutiérrez"



N. de la R. En marzo pasado, el profesor Mut había solicitado el salón de actos del colegio para realizar una charla sobre derechos humanos, a cargo de la integrante y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Nora Cortiñas.





Los doce apóstoles del budismo



También al igual que ellos, pero en la seguridad de la superficie, estuve meditando sobre la odisea de los niños de Tailandia, no encuentro palabras para definir el equilibrio emocional y psicológico que tuvieron, por más ejercicio de imaginación bajando aquella cueva y aislándome mentalmente. No puedo comprender la magnitud de tal circunstancia. Es sencillamente impresionante el temple de la gente que pasa por iguales momentos, por caso los mineros chilenos, los uruguayos de Los Andes, y así un sinnúmero de casos que quedarán en la historia de la humanidad. Claro, en este caso se trataba de niños chicos y lo importante fue el liderazgo que ejerció el entrenador un poco menos joven que ellos para mantener la cohesión con la única idea de salir. Él fue el que hizo posible el final feliz de esta historia que se convertirá, seguramente, en libros de autoayuda y películas para difundir el espíritu de estos pequeños héroes, desde hoy los doce apóstoles del budismo, y, como en nuestra religión el Mesías, Ekapol Chantawong, el profe. No cualquier mortal sobrevive a toda esta aventura, ojalá la vida les sea promisoria, se merecen ser considerados héroes por el régimen en el que viven.

Roberto Sánchez

DNI 8.634.022



Para el amigo más fiel



Dicen que un buen amigo te acompaña en las buenas y en las malas. Dicen que te presta orejas por tu dolor tan profundo, dicen que te comprende si estás nervioso algún día. Y que se siente feliz si lo llamas a ir contigo, no se pierde ni un detalle de las cosas de tu vida. Con su mirada le sobra para decirte mil cosas y preguntarte otras tantas; se impacienta si no llegas al horario cotidiano, pero cuando te ve llegar, salta su corazón alegre y él también salta; brillan sus ojos felices, felices de verte llegar. Y es tanta la algarabía, y quiere tanto expresar, que uno cree que los vecinos al escuchar tantos gritos ya se empiezan a asomar. No hay humano que te exprese tanta alegría, tanto amor, no hay humano que conozcas que te necesite como él. No hay humano que conozcas tan desinteresado y fiel. Cuando nadie esté contigo, cuando estés en soledad, él estará contigo mostrándote su amistad; sólo pide que lo quieras y que nunca lo abandones. Si aprendes a quererlo, encontrarás que es muy cierto que es el amigo más fiel. Si tienen perro, sabrán que es cierto lo que les digo, si no lo tienen se lo pierden, son amigos de ley. Adopten en cualquier calle algún perro, "marca" perro, él espera para darles un cariño inigualable, con el que agradecen siempre que lo saquen de la calle. Miren a su perro ahora, él, con una mirada, sabrá lo que están pensando, quizás mueva la cola, quizás en ustedes se apoye con sus patas delanteras, o tal vez espere de ustedes una señal. Abrácenlo y díganle que a él también lo necesitan y lo mucho que agradecen que él sea su amigo fiel. Parecerá que sonríe y con justo lengüetazo dará gracias el también. ¿No creen que merecen ellos también un regalo en el Día del Amigo?

Martha Chimento







Ayuda para un viaje de egresados



Nos dirigimos a los lectores de este diario con el fin de que nuestra carta llegue a todos los rosarinos que puedan ayudarnos. Somos 37 chicos de la Escuela Julio Bello Nº 154, de la zona sur de Rosario. Tenemos el sueño de todos los chicos de 7º grado de concretar nuestro viaje de egresados. Pero como todos sabemos, la situación económica que vivimos no nos permite realizarlo ya que somos chicos de bajos recursos. Es por eso que necesitamos la ayuda de todos los rosarinos para poder viajar. Les dejamos un número de teléfono: 0341- 155 767002. Desde ya, muchas gracias.

Mariela Fernández, y alumnos de 7º grado de la Escuela Julio Bello







La primera ley de la acción humana



Vivimos sometidos por la ley de la necesidad, donde el problema más inmediato es siempre el económico. Reconociendo que procurar sobrevivir resulta ser la primera ley de la acción humana, toda posibilidad de trascender dicha ley fundamental depende de la economía, que al influir sobre nuestros pensamientos condiciona nuestros comportamientos. Sobre todo, habiendo sido impulsados a una economía de mera subsistencia como la que padecemos en la actualidad. Inmersos en este contexto que limita la sobrevivencia, de nosotros depende visualizar cuáles son los valores que accionan el sube y baja en nuestra bolsa de opiniones. Deduciendo como dato irreemplazable que un ser humano sólo puede empezar a pensar en algo diferente a esa mera supervivencia cuando el marco económico en el que vive le permite disponer del tiempo y las energías necesarias para pensar en algo más que no sea "solamente sobrevivir". Pretender o requerir otras opciones de orden colectivo, proponiendo alguna especie de elevados pensamientos, resultan ser en estos casos meros artículos de lujo, solamente permitidos para un poder adquisitivo que logre soportarlo. Modificar esta realidad, o proponer descaradamente un esfuerzo colectivo para intentar variar una tendencia, claramente provocada por la diferencia de clases sociales, es creer equivocadamente que todos poseemos las mismas herramientas y situaciones para intentar mejorar nuestras vidas. Comprobando que el sueño de unos pocos se ha convertido en pesadilla, evidenciando una notable ausencia de modelos morales, donde el corazón convive son sus billeteras, resultaría alentador, considerando el tiempo transcurrido, abdicar del obsoleto chamuyo, asumiendo el fracaso de los herederos y dejando de distraer estirando responsabilidades, aceptando que hoy: "Somos de donde estamos, no de donde venimos".

Norberto Ivaldi