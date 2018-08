¿En qué quedamos?

Días atrás, al salir de un banco por Oroño me paró una de las chicas con credencial acreditante de Amnistía Internacional (ONG que dice defender los Derechos Humanos). Me comentó que estaban recaudando fondos para niños refugiados de Siria y la gente que allí sufre las consecuencias de una guerra absurda. Coincidí en su preocupación y respondí que me gustaría colaborar, pero que me diera un día para analizar mi decisión ya que es frecuente que ONGs como Amnesty International apoyen campañas contradictorias con los Derechos Humanos, como por ejemplo el control de la natalidad y el aborto legal, entre otros. Sorprendida por mi respuesta, se mostró genuinamente contrariada. Me aseguraba que eso no podía ser cierto y seguramente era un error de información. El 6 de agosto vimos una contratapa a página completa en el New York Times, en la cual Amnesty international apoyaba con un contundente e impactante aviso la despenalización del aborto en Argentina. Creo repudiable, y parece un fraude, que Amnistía Internacional utilice su prestigio en la recaudación de fondos para causas justas como la lucha contra el hambre y la miseria en el mundo y luego financie campañas para la despenalización del aborto engañando con desinformación no sólo a quienes hacen aportes sino también a quienes se suman para juntarlos. Si no fuera así, los veríamos con credenciales pidiendo fondos para la campaña de despenalización del aborto, algo que no sucede. Lamentable.

Gustavo Javier Argento

Carta abierta al gobernador

Estimado señor Miguel Lifschitz: enterado por los medios de su decreto donde limitó los sueldos de los funcionarios de primer y segundo rango de la provincia designados por su gobierno y no de carrera, deseo felicitarlo y manifestarle que sería importante que el gobierno nacional, los provinciales y los municipales se contagien de su actitud, digna de elogio. El país está en crisis, el que no lo quiere ver es porque no entiende la realidad, por lo tanto no se puede aceptar la falta de respeto con sueldos que pasan los 300.000 pesos, cuando hay más de cuatro millones de jubilados que perciben menos de 9.000 pesos mensuales. Tampoco se puede admitir que funcionarios nacionales perciban sueldos en empresas privadas. He emigrado a Israel hace más de 30 años, y aquí en este tema hay una transparencia absoluta. El primer ministro, que a su vez es ministro de Relaciones Exteriores, percibe un solo sueldo, y todos los ministros son a su vez diputados, pero perciben un solo sueldo. Nuevamente lo felicito.

Rondas policiales en colectivos

Jorge Boasso cuestionó que en agosto de 2018 el Ministerio de Seguridad de Santa Fe presentó como "novedad" un proyecto de su autoría aprobado en 2014, cuyo objetivo es la incorporación de medidas de seguridad para los usuarios y trabajadores de colectivos. El radical recordó su proyecto para que efectivos policiales de la Unidad Regional II, controlen en horarios nocturnos, de manera rotativa y aleatoria las líneas de colectivos de la ciudad. En octubre de 2014 se aprobó en el Concejo un estudio de factibilidad a fin de que se analice la suscripción de convenios con la Unidad Regional II para que personal policial esté presente en un colectivo por aproximadamente 30 minutos. Luego, deberá descender y ascender en otra unidad de diferente línea en forma aleatoria abarcando distintas zonas de recorrido. "Se trata de un proyecto presentado en 2010 y que, después de mucho trajinar, se logró aprobar a fines del año pasado como factibilidad. Lo que me sorprende es que ahora se presente como una novedad", explicó Boasso en declaraciones recientes.

Un ejemplo a seguir

La Asamblea Nacional de Ecuador voto por amplia mayoría (72 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones) una decisión que debería ser adoptada en muchos ámbitos e instituciones de nuestro país, y se trata de "la remoción inmediata" del monumento erigido en diciembre de 2014 al ex presidente Néstor Kirchner en las puertas de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). A Kirchner se lo considera "un símbolo de la corrupción" y no justamente un buen ejemplo para la rica historia e identidad del pueblo ecuatoriano.

