En defensa de todas las vidas

En estas circunstancias críticas para el planeta y los animales es conveniente reflexionar respecto a sus vidas y destino. Tratados como objetos, explotados y torturados, no es el propósito que la naturaleza tenía para con ellos sino el destino fatal que el antropocentrismo, la actitud egocéntrica, utilitaria y codiciosa del animal humano les impuso como decreto universal, no discutible. Diversas son las opciones de explotación, consumirlos en nuestras mesas, usarlos en viles y cruentos experimentos, brutales e innecesarios, divertirnos sádicamente con su dolor, calificando ese horroroso espectáculo como tradición, arte o deporte. La verdad siempre es la misma, los animales son masacrados por una cultura que antepone los intereses de una especie a la sensibilidad por la vida, el dolor y el sufrimiento de todas las demás criaturas que habitan el planeta. Esta cosmovisión originada y sostenida por premisas humanas no es gratuita, el mundo está empezando a cobrarse las iniquidades que cometemos con la Tierra y sus habitantes, con los que debemos contribuir y no subordinarlos en nombre de nuestra falsa supremacía. ¿Estamos aprendiendo la lección? ¿Nuestra concepción de la economía basada en la explotación de los animales no humanos habrá variado? Los hechos demuestran que no podemos o no queremos aprender. El virus que hoy desvela a la humanidad produjo su mutación en los mercados húmedos de Wuhan que llevan este nombre por la sangre caliente desparramada por sus pisos junto a las entrañas de los animales allí sacrificados para quienes desean comer seres vivos conscientes recién asesinados. Hoy, en medio de la pandemia, Canadá y Noruega han permitido la caza de decenas de miles de focas en momentos de cría y lactancia, y Japón autoriza la caza de las ballenas. Hoy en medio de la pandemia cientos de chimpancés son inoculados con el virus Covid-19 para infectarlos.

Femicidio y Estado

Si algo ha demostrado la cuarentena impuesta a raíz de la pandemia, es lo ineficaces que son las políticas implementadas para proteger a las mujeres de la violencia de género. Tanto este tipo de conducta como su desenlace más trágico, el femicidio, no han hecho más que aumentar desde el inicio del aislamiento. Es innegable que se trata de una problemática tan compleja como de difícil solución, al igual que debe admitirse que se han hecho algunos progresos, pero no menos cierto es que el número de víctimas lejos de disminuir ha aumentado, y esto incluso antes de la cuarentena. Urge que el Estado en todos sus niveles analice nuevas estrategias para detener este flagelo, a la vez que debe implementar medidas inmediatas que permitan poner un alto a las muertes que aumentan sin cesar.

Los políticos patógenos

Sabemos todos que los políticos, salvo honrosas excepciones, en lo único que se destacan es por su verba, prometer, mentir, ilusionar, estafar; de trabajar y arriesgar, olvidarse. Son intermediarios del trabajo y sacrificio de los demás, teniendo un sueldo por administrar y ordeñar el erario público con artimañas y entongues. Esta cofradía partidaria actúa como una gran agencia de colocaciones del Estado, no importa su color. En su condición de ilustrados ciudadanos salvadores de los obsecuentes mortales que seguimos votando, vuelven reciclados para ser premiados luego con un puesto en el Senado, una Embajada o directores de una empresa del Estado, entre ellos florecen los oportunistas y aprovechadores. Mientras un triunvirato ajeno a la realidad nos entretiene con curvas, guarismos y fórmulas que tampoco ellos entienden.