En defensa de los cursillos

Cuando mi hijo hizo los cursillos, como padres estábamos preocupados porque sabíamos que sólo había 20 o 18 cupos de ingreso para cada orientación. No dudábamos de la orientación que nuestro hijo había elegido. Sabíamos que ese era su espacio. También vimos en ese proceso a chicos que estaban ahí porque sus padres querían que hicieran esa orientación, y en otros casos, chicos que dudaban acerca de qué carrera seguir y se habían anotado en diferentes escuelas. Hoy mi hijo cursa en la Nigelia Soria y vimos en ese camino que el cursillo diagnóstico ayudó a esos chicos que dudaban a tomar otras opciones. Pueden decir que es muy fácil hablar u opinar, porque nuestro hijo ingresó a la escuela, pero creo que el punto está en lo que nuestros hijos nos dicen: ¡Sí al cursillo diagnóstico! Entonces, ¿dónde está el problema o el eje del conflicto? El problema está en que faltan cupos, faltan aulas, faltan cargos, faltan escuelas con orientaciones, falta infraestructura edilicia. Y desde ahí toda la comunidad educativa (docentes, padres, alumnos, personal no docente) debemos dar batalla, mostrando sus falencias y debilidades. Pregunto: ¿en qué escuela escucharon que los alumnos estén de acuerdo con los cursillos de diagnóstico? Creo que en ninguna. Y esto es nuestra fuerza. Por eso debemos interpelarnos o preguntarnos por qué quieren confundir y cambiar la discusión, son como el tero, que gritan por un lado y los huevos están siempre en otro lugar.

María Andrea Clemente

DNI 18.594.934





La atroz Primera Guerra Mundial

Estamos recordando los 100 años de la Primera Guerra Mundial, entre Italia y el Imperio Austro-Húngaro para el rescate de Trento y Trieste. Desde Argentina se incorporaron al Ejército Italiano entre 20.000 y 32.000 personas, entre italianos y argentino-italianos, no regresaron 423 que fallecieron en las distintas batallas. Fue una guerra con más de 600.000 italianos muertos, cifra que da escalofrío, quedando tanta familias devastadas. Quiero rendirle un homenaje a los fallecidos y en especial a esos 423 soldados que se inmolaron por la patria.

Juan José Mocciaro

DNI 6.071.149

Vicepresidente 1º, Asociación Familia Gangitana de Rosario



El inmenso poder del baile

Es una muy buena noticia que los bares y restaurantes puedan pasar música y tener pista de baile. Las propiedades de la música y el baile como lenguaje universal del arte no necesitan ser aclaradas, sin embargo, no está mal recordarlas. A nivel de la psiquis, de las emociones y el cuerpo, la música genera un estado de ánimo de confort y placer. Desde las neurociencias se confirma la liberación de neurotransmisores y hormonas que producen un estado de deleite y felicidad. También es utilizada la danza como tratamiento terapéutico. En todos los países sus habitantes, sin distinción de edad, no pierden la oportunidad de sumirse en el baile en toda ocasión que haya música. Hacen alarde de su música nativa y tradicional para expresar el idioma de los cuerpos, sin perjuicio de contonearse con temas de moda a nivel universal. En Argentina la mayoría de las discos son para los jóvenes, también los hay para adultos. Pero, si un grupo de parejas o amigos está en un bar o un restaurante, en general no pasan música y en el caso de que lo hicieran esta prohibido bailar. La única manera de festejar es a través de lo gastronómico, del baile ni hablar. Fervientes deseos de que la normativa que va a regular esta iniciativa tenga pronto despacho, para bien de todos.

Alejo Vercesi



Con nuestro dinero, no

El jubilado percibe 9.000 pesos mensuales, y el gobierno obtiene un préstamo de 200 millones de dólares del BID para las organizaciones LGBT. No los hemos elegido para que se complazcan en la confusión de nuestros niños, en el aborto, en la destrucción de la familia. Desvíen esos fondos para fines loables o háganse cargo de las nefastas consecuencias de aplicar una política equivocada, "gramsciana". Este es un auténtico clamor popular, es una sincera advertencia, no es una amenaza. Los saludo atentamente.

Silvio Pizarro

DNI 1.738.044

Villa los Aromos

Córdoba