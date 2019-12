En defensa de la bibliotecología

Agradezco la publicación que apareciera el domingo 15 de diciembre en la sección Carta de Lectores. Ha sido de valioso aporte al tema que en ella se debate debido a que tiene una gran importancia la defensa de una institución como la Biblioteca Argentina de la ciudad de Rosario. También la defensa de la profesión de bibliotecario que lamentablemente es ignorada en algunos casos como pasa principalmente en el ámbito escolar primario en donde existen casos en que la biblioteca escolar es atendida, por no decir otra cosa, por maestras en situación de pasividad o con carpeta médica, o bien profesores que nada tienen que ver con dicha área educativa y cultural de la escuela. En otros lugares, aun más significativos como es una biblioteca universitaria, sucede lo mismo. Caso vergonzante si se quiere, cuando es la propia UNR quien gestiona una Licenciatura en Bibliotecología y Documentación de la cual egresan bibliotecarios. Por lo cual me propuse dar este "grito de alarma" por el caso de la Biblioteca Argentina, que es un baluarte para la sociedad en cuanto su accionar en favor de la educación y cultura de la ciudad de Rosario. Agradeciendo nuevamente la colaboración de este diario, le saludo con atenta consideración, deseando para el próximo año mejores circunstancias para todo el pueblo de Rosario y del país.

Celia Portaneri Grippo

El poder de Cristina

Al amedrentar a los jueces diciéndoles que ellos son los que van a tener que responder preguntas, Cristina transforma su defensa en ataque. Es su naturaleza, autoritaria y desconsiderada, porque en lo profundo de su ser, probablemente se sienta insegura. "Dime de qué alardeas y te diré de qué careces", dice el refrán. Cristina posee buenos dotes actorales. En muchas ocasiones, sobreactuó actitudes de valentía, de rebeldía o de intolerancia para intimidar a sus adversarios. Le juega a favor la época de feminismo creciente y machismo a la defensiva en donde muchos varones se sienten desorientados frente a una mujer fuerte. Constantemente pasa de la victimización al ataque. Desconcierta aún más con esa conducta. En el fútbol existe una popular frase que dice "la mejor defensa es un buen ataque". Graficaría muy bien su accionar. El autoritarismo, a nivel psicológico, casi siempre es una reacción a la inseguridad. A no poder ver o asumir las propias limitaciones. En estos casos, los que obtienen poder se vuelven adictos porque así neutralizan su inseguridad. Tanto el capital monetario para el ricachón avaro, como el capital político para el gobernante autoritario cumplirían similar función: embriagarlos de poder y seguridad. Por otro lado, las últimas elecciones presidenciales muestran que aproximadamente un 70 por ciento del arco político argentino se identifica con la moderación. Incluso el propio Alberto Fernández y una porción importante de la coalición que lo llevó al poder, representan ese estilo. Además, la economía argentina se halla en estado de vulnerabilidad y la política económica que se implemente va a requerir mucha prudencia. En cuanto al color político en la región, prácticamente solo en Venezuela existe un régimen populista de izquierda, los demás gobiernos son de centro o de centro derecha. Por lo tanto, si Cristina, que durante la campaña electoral se disfrazó de moderada, ahora aspirase a continuar con el kirchnerismo duro e "ir por todo", se hallaría muy sola políticamente para consumar ese deseo populista. Más allá del espejismo que pretenda generar con sus alardeos hacia los jueces, o con sus gestos de antipatía con el ex presidente Macri, tal vez siente que su carencia actual es no poder usar el poder a su antojo, como solía hacerlo.

Jorge Ballario

Queja a la comisión de Central

Soy jubilado, socio Nº 10533 de Rosario Central. Para renovar la platea me hacen el 50 por ciento de descuento pero me niegan el resarcimiento por no poder ingresar a mi platea en el clásico. Dicen que no se acumulan los beneficios. La comisión borra con el codo lo que firmó con la mano y perjudican, como siempre, al socio. Vergonzoso.

Roberto Ciotta