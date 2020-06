En defensa del consumidor

Como es de público conocimiento las obras de teatro, y conciertos fueron suspendidos. Las acciones mencionadas con objeto de preservar la salud, lejos están de ser una mala decisión, pero dieron lugar al abuso de las empresas encargadas de prestar esos servicios. En mi caso, cuento con familiares y allegados que adquirieron entradas a distintos conciertos que no se llevaron a cabo y se encuentran en la lucha por obtener una respuesta de los organizadores. Tomando contacto vía redes sociales, me sorprendió la gran cantidad de personas que se encuentran reclamando para que se les reintegre el dinero abonado por las entradas, sin obtener respuestas. Pero mi sorpresa fue aún mayor cuando al dirigirme al lugar donde las entradas fueron adquiridas (en calle Sarmiento 777 Turbo Entrada) me encontré con el local vacío y la noticia de que la empresa se había retirado de allí. La falta de respuesta por parte de las productoras se ven reflejadas en la desesperación de muchos que intentan recuperar aquello que les fue arrebatado. Pido se haga pública esta información de modo que los damnificados puedan alzar su voz y hacer oir su reclamo, con objeto no sólo de poder recuperar el dinero que les fue quitado, sino de terminar con el abuso de las empresas.

Juan A. Del Valle

DNI 36.005.515