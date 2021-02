En 20 años se verá el resultado

La solución no es sacar a la persona que hay dentro del vientre materno, sino dejarla nacer y que desarrolle todas sus capacidades. La solución es que haya trabajo para todos, educación para todos, para así poder ser una sociedad mejor.

El aborto no arregla nada, no nos hace mejores personas ni nos libera. El aborto, como “posibilidad de escape”, nos hace menos responsables y acostumbra a las futuras generaciones a buscar soluciones en el descarte, a buscar lo fácil. Interrumpir un embarazo también educa a los futuros jóvenes, en especial a los hombres, que el embarazo ya no representa un compromiso y que no tiene la importancia que tenía en el pasado y que el sexo libre esta más libre que nunca. Ya no hará falta protegerse. ¿Para qué?

Una ley que viene a liberar a las mujeres, va a terminar logrando lo contrario: una simple escapada al hospital y se extirpa como si fuera un tumor. Gratis. Un estado presente. Conseguir trabajo, estado ausente, educación, estado ausente. Los pobres no necesitan de la IVE, necesitan escuelas abiertas, un techo digno, y un trabajo digno.

Ciertamente es mucho más fácil ir al hospital y todo lo anterior ya no hace falta. Muchos me tildarán de exagerado. Esperemos 20 años y veamos que resultados arroja esta nueva ley.

Javier Manzur

DNI 34.392.529