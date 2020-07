Embestida contra el casquete polar (III)

Estimado señor Esteban Giannuzzi, le agradezco haber leído mi carta del 27 de junio y su atenta respuesta del miércoles 1º de julio, para mi gusto un tanto acusatoria y estigmatizante. Le aclaro que no pertenezco a ningún espacio político, como evidencia en su caso por expresiones alineadas ideológicamente con este gobierno. Obviamente, no es lo que me preocupa, cada uno adhiere o no a sus líderes, yo no los tengo. Es evidente por sus expresiones: “enemigo del pueblo” y que “no me importa la salud del pueblo”, son inmerecidos conceptos que no perderé el tiempo en explicar, solo diré que mi actividad está ligada al quehacer santafesino. Tiene que ver más con el lugar que cada uno de nosotros ocupa en la sociedad, si es asistido por el Estado, independiente, profesional, comerciante, dueño de una pyme, comerciante, o del sector agrario, sólo así se tendrá claro el daño económico que afectará a toda la sociedad. Si lee bien la carta verá que se trata de una metáfora y no una demonización de la cuarentena, este virus no conoce de fronteras ni ideologías. Apropiarse del mismo para descalificar, generar antinomias y una nueva grieta no me parece adecuado. De cualquier modo no soy intolerante a las críticas y aprovecho esta circunstancia para agradecer su preocupación en nombre del pueblo. También debo agradecer a este periódico por permitirme este intercambio civilizado.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022