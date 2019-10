El viejo bache de Maipú al 700

Las circunstancias de la vida me hicieron testigo silenciosa de su existir. Llevo tiempo observando su ir y venir, su insistencia, su tesón. Han intentado cien veces ocultarlo, disimularlo, apagarlo. Pero han fracasado una vez más. Son tantas veces que ya perdí la cuenta. En el fondo lo extrañaba, a pesar de las molestias ocasionadas. Finalmente, uno se aferra por costumbre, aún a lo malo. Me pregunto si es tan difícil ir a la raíz del asunto. Ocultar la consecuencia sin diagnosticar la causa es un vil engaño. No sé qué pasará ahora que ha vuelto, ni cuánto tardarán en accionar en su contra. Sólo sé que está de vuelta el querido bache de Maipú al 700.

María de Luján Chianetta