El verdadero rol del Imusa

Una ciudad que tiene el orgullo de haber desterrado el sacrificio de animales en el año 1992, que plasmó en ley la figura del animal comunitario, no puede admitir que una institución municipal actúe como "centro de detención" de animales sin hogar (léase Imusa). A pesar de sus siglas continúa siendo una prisión para perros y gatos abandonados por sus familias. Allí, los animales agonizan lentamente durante meses o años mientras la vida pasa más allá del enrejado. Allí se limitan sus movimientos de manera permanente por estar alojados en jaulas que tienen sus mismas dimensiones. Allí suceden hechos que han sido denunciados repetidas veces ante diversas gestiones municipales. Hechos repudiables y muy graves. Una institución que aloja animales en pésimas condiciones edilicias y de infraestructura debería prestar especial atención a la selección de personal, eligiendo a aquellos que demuestren solidaridad, sensibilidad y empatía con los animales. Eso no sucede. No tiene sentido victimizar a las víctimas de la desidia de los particulares y del Estado. Es arcaico que siga existiendo una prisión en lugar de un sitio donde se promueva la salud animal y se realice el control poblacional mediante la esterilización. El 10 de diciembre se renovarán las autoridades y los legisladores municipales, este es un llamado de atención para que actitudes negativas que se han ido consolidando con los años se transformen en un nuevo sistema de gestión, ante seres reconocidos como sujetos de derechos.

¿Progresistas o comunistas?

Los ultrakirchneristas fanáticos, que defienden el régimen de Nicolás Maduro, que simpatizan con el socialismo cubano, que descreen de las instituciones republicanas, que aún forman parte del "club del helicóptero" —promoviendo la caída del gobierno democrático de Macri—, que creen que el pueblo son ellos, ¿no son anarco-comunistas? Si no lo son se les parecen mucho. Además, algunos de ellos adhirieron a la propuesta del Robin Hood argentino, Juan Grabois, referida a la expropiación del capital de los ricos y de su redistribución entre los pobres. Entonces, se hace muy difícil pensar que un individuo con todos los precedentes mencionados no sea comunista. Puede que aún no se haya dado por enterado y que por eso se declare sólo progresista. No obstante, creo que frente a todas las evidencias descritas, él es un comunista al que sólo le resta asumir su posición política. El fanatismo es un problema psicológico: de la simpatía de otrora por un modelo, por un proyecto o por una gestión política se pasa a la alteración del pensamiento y de la percepción de la realidad, por motivos inconscientes. Esto le ocurre al afectado porque ciertas ilusiones o reivindicaciones —aunque legítimas— las siente amenazadas. En este punto el relato político al que adhiere influye para que el peligro de tal pérdida encarne en otros, en "los enemigos del pueblo", por ejemplo. Muchos de los militantes K duros estarían más para el diván que para la política. Algunos de sus líderes los azuzan para que la fidelidad al movimiento sea incondicional, y así ellos puedan obtener más poder, impunidad y riqueza. Para tal fin se les presentan como el "poder justo" que viene a redimir a los desposeídos, cuando en verdad la historia dice que sus políticas populistas fueron siempre "pan para hoy y hambre para mañana". Resumiendo, muchos de los delirios de los ultra K fanáticos remitirían a una especie de anarco-comunismo solapado, que al parecer no pueden asumir, ya sea por autoimagen o por temor a la descalificación social. Sin embargo, y más allá de que sean o no verdaderamente comunistas, pienso que encasillándolos didácticamente como "comunistas", en vez de lo que dicen ser: progresistas, mucho de lo que dicen y hacen cobra coherencia y se puede entender.

Una curiosa alternancia

Cuando al fin podemos ver con claridad lo oscuro decepciona y mucho. Notar que desde el oficialismo, y con la ayuda y venia de los principales medios de información, le entregan en bandeja de oro un país a su opuesto ideológico sólo para que le vaya mal, para que se "incinere" durante cuatro años de mandato y poder retomar, el partido hoy gobernante, su modelo en el 2023 cuando la ciudadanía "recapacite" sobre su error, en verdad apesta. Porque este juego de pelota que saltea al jugador del medio negándolo, este ida y vuelta se llama "acuerdo de alternancia", y pone de manifiesto un pacto de impunidad, algo que al parecer media entre los que se saben corruptos y los que niegan serlo y lo son. Tal vez sea hora de fundar un país para los honestos, porque evidentemente no es este.