El valor de los recuerdos

Los mayores estamos fuera de órbita respecto a esta actualidad sorprendente y veloz. No existen futuros proyectos y los sustituimos refugiándonos a menudo en gratos recuerdos. El más vívido de ellos es inexorablemente la vida familiar: nos juntábamos los domingos para saborear el asado rico, sano y barato. Rico porque el jefe de familia ahí se jugaba su prestigio, sano porque las vacas se alimentaban sólo con pastura natural, barato porque el stock vacuno duplicaba a la población. Otra aventura era llegar al trabajo a tiempo porque no teníamos bicicleta y por esas calles de tierra no pasaban colectivos ni tranvías. Caminábamos todo el trayecto, pues no corríamos riesgo y el robo era prácticamente desconocido. Otro hermoso recuerdo fue la escuela primaria: no se interrumpían las clases diarias, el nivel de enseñanza era satisfactorio, nos enseñaban buenos modales, las tan queridas maestras eran nuestras segundas madres. Las veredas eran libres y los chicos jugaban sobre ellas sin peligro alguno. Los fines de año eran celebrados familiarmente al frente de cada casa. Cada grupo aportaba sillas, tablones, equipo de música. Había platos especiales a repartir. El brindis se celebraba entre todos, reinando profunda alegría en ese momento. Cuando tuvimos novia los encuentros eran espaciados, controlados y para acceder a mayor intimidad (pasear solos, ir al cine, bailar) era imprescindible una previa presentación ante su familia. Los recuerdos siempre son gratos. Lo realmente valioso es poder añorar una forma de vida que nos dejó muchas enseñanzas de frente al futuro.

Rubén Mario Baremberg

DNI 6.O12.531

Miguel Najdorf vivió en Rosario

Me contó la psicóloga Liliana Najdorf, hija y biógrafa del extraordinario ajedrecista Miguel Najdorf, que su papá vivió en Rosario desde fines de 1939 hasta 1944. Y que el 9 de octubre de 1943 obtuvo en el Círculo de Obreros de nuestra ciudad el campeonato del mundo de jugar partidas simultáneas a ciegas: ¡contra 43 tableros! Daba clases de ajedrez en el club Newell's Old Boys, quien le retribuía los servicios proporcionándole una habitación con baño en el estadio. Najdorf toda su vida fue "hincha" de Ñubels. Y aquí, durante su estadía, tenía una novia, Carmen. Cuando se dejaron, él se fue definitivamente a Buenos Aires. Lo que sí uno ignora es si en tamaño trance le fue aplicable la afortunada línea de Dante: "Doppo il amore, la melancolía".

Julio Chiappini

La pura verdad es la realidad

Quiero referirme al último Día de la Bandera. Ese día, tan importante para los argentinos, el señor que dirige los destinos del país se presentó en la Cuna de la Bandera y realizó un insólito discurso sin mencionar en ningún momento a quien fue el creador de la bandera, sólo expresó críticas a un sector de gremialistas. No tiene ningún derecho a olvidar al padre de nuestro emblema nacional al menos que no se sienta argentino. En otros hechos en los que tuvo activa participación, un sector del periodismo y también la Justicia presentaron en la televisión inventos de bóvedas, secretarias, viajes a Uruguay transportando valijas, una financiera contando dinero, que según ellos era de la ex presidente y resultó que era del presidente y su familia. La frutilla del postre fueron los bolsos de José López, que según los medios "los arrojó" por arriba de un tapial a un convento, y resulta que después se dijo que el dinero provenía de un señor que era tesorero del club de futbol Boca Juniors. Creo en forma personal que el presidente terminó de destrozar a las pymes en nuestro país. Mientras los medios anunciaban un "exitoso" acuerdo con la Unión Europea, seguían los cierres de empresas, como en el caso de Zanella. Todo lo que está ocurriendo en la Argentina no tiene conocimiento el pueblo porque algunos medios encubren todo y sólo se ocupan de direccionar todo hacia la ex presidente Cristina. Pero hay algo que no podrán tapar, que es lo que ocurre en realidad y eso sí que es la verdad.

DNI 6.072.916

Sobre el acuerdo con la Unión Europea

Dado que el presidente está delineando los primeros cien días de su próximo mandato, ¿sería mucho pedir que esbozara al menos un plan de ruta para los últimos 200 días de su presente gestión, y aprovechase a presentar las cláusulas del acuerdo firmado con la UE para que los argentinos sepamos qué se nos va a prohibir, además del uso de las palabras "champán" y "roquefort"?

Leonardo Peusner