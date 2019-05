El valor de la ignorancia

Escuchando declarar a miembros del actual gobierno, algunos con cargos de alta responsabilidad como la ministra de Seguridad o de Defensa, comprobamos que actualmente la manufactura de la ignorancia resulta ser un método muy común. Robert Proctor investiga la generación activa de la ignorancia en la sociedad a través de fuentes como el secretismo militar o judicial, y mediante políticas deliberadas. El autor explica: “En el caso del debate político se recurre a su absoluta degradación por medio de la retórica de la desinformación, haciendo que el debate gire no en torno a datos, sino en torno a propuestas para cambiar esos datos y la realidad”. Estas "armas de distracción masiva" persiguen dos cosas: 1) Negar la credibilidad de las fuentes, por muy solventes que sean. 2) Negar los propios hechos. Combinando estas dos estrategias, la producción intencionada de ignorancia precisa necesariamente de la colaboración no sólo de políticos y publicistas, sino también de grandes medios de comunicación y periodistas bien conocidos, comprados o voluntarios. Logrando resultados extraordinarios, produciendo la llamada “pos verdad”. El autor denomina este fenómeno de gran poder social basado en la creación deliberada de ignorancia como “agnotología”. Explica: “La ignorancia no es solamente lo desconocido, es también una estratagema política; una creación deliberada de agentes poderosos que quieren que vos no sepas, lo que a ellos no les conviene que sepas”. Hoy casi domesticados en una sociedad tan politizada mediáticamente, aceptamos inconscientes una penosa realidad: “El problema de la ignorancia resulta ser que con el tiempo, se vuelve una costumbre”.

Norberto Ivaldi