El único motivo: la impunidad

¿De qué hablamos cuando hablamos de las “estrategias electorales” de uno u otro espacio político? ¿De aquellas acciones tendientes a ganar adeptos para aumentar el caudal de votos? Puede ser. Algunas veces es así de lineal y no hay dobles interpretaciones. En la jugada de CFK con Alberto Fernández es muy notorio que se trata de un claro pedido de “necesito que alguien con mucho poder (no sólo influencias, como las que Fernández tiene en el Poder Judicial) me saque de encima a Bonadío, Hornos, Ercolini, entre otros. ¿Se entiende? Entonces lo que necesito es empoderar a Alberto Fernández instalándolo en la cúpula del poder, presidente de la Nación. Así de simple. ¿O nadie vinculó acaso las declaraciones (un día antes) de Alberto a la prensa (y al Poder Judicial), relacionadas a las cuentas que deberán rendir “en algún momento” los jueces y camaristas apuntados por el dedo acusador de CFK?

Ovidio Winter