El trauma del retiro

Según estadísticas de fundaciones europeas: "El 40 por ciento de los futbolistas caen en depresión cuando se retiran, o avizoran su inminente retiro". Dato alarmante, porque la depresión se emparienta con el duelo no elaborado y, si no se trabaja con un profesional o se madura a conciencia, puede llevar a adicciones como también a intentos de suicidio". El peor y el más triste caso que podemos recordar de esta problemática es el de Julio César Toresani, quien inmerso en un cuadro depresivo decidió quitarse la vida no hace mucho tiempo. Según profesionales que trabajan el tema, estas personas que se han destacado en el fútbol "se deprimen porque no han podido desarrollar otra zona de interés a lo largo de su vida, entre los 13 y 20 años, cuando se forman como jugadores y personas". Es duro, particularmente en jugadores individualmente destacados, porque habitan una burbuja que de repente se pincha sin estar preparados. Para muchos que llegaron y que lograron destacarse, el retiro o el hecho de no ser contratados por instituciones grandes, o algunas con las cuales guarda una relación de recuerdos importantes, suele influir en sus conductas. El tema, netamente psicológico, que no afecta sólo a futbolistas, es el denominado "trastorno de despersonalización", un desorden disociativo que altera la percepción de la realidad en la persona. Desorden emocional que ocasionalmente suele llevarlos a intentar permanecer en los medios sin evaluar muchas veces las consecuencias.

Norberto Ivaldi

Crimen e impunidad

Con respecto al brutal asesinato de Fernando Báez se ha hablado mucho del negocio de la noche, de la droga, de las patotas, del rugby y de otros probables factores del crimen. Pero en general no se tiene en cuenta otro factor que parece evidente. Y es el ambiente de impunidad que se fue imponiendo en la Argentina durante los años del gobierno kirchnerista por causa del "garantismo" impulsado por el ex juez Zaffaroni, designado por Néstor Kirchner en la Corte Suprema. Su influencia se extendió a legislación, jurisprudencia, jueces, profesores universitarios, estudiantes, y especialmente a delincuentes y transgresores, que se sintieron intocables. Recordamos también a la ex presidente Cristina Kirchner bailando en una cárcel con los presos del "Vatayón Militante". Ese clima de impunidad desparramado por el país, sin duda incide en muchos delitos y en muertes como la de Báez.

Roque Sanguinetti

DNI 6.065.831

Enfrentando al marketing

El marketing es el gigantesco mecanismo empresarial para obtener más y mayores ganancias de sus productos publicitados en innumerables vías comunicacionales. Es un virus imparable del que pretendo inmunizarme porque prioriza al producto sobre el consumidor. Los buenos publicistas aseguran que el mensaje debe dirigirse al futuro cliente. Hablar y exagerar sobre las características del producto es secundario. Recuerdo mi juventud, cuando no conocíamos al "marketinero" sino al "marchante". La acción era muy directa, sencilla, sincera. Los comercios entregaban muestras y premios a quienes juntaran más etiquetas de productos promocionados. Los marchantes iban a domicilio con stocks en sus vehículos: ropa, calzado, enseres domésticos. Los artículos se tocaban, se palpaban, se comparaban. El marchante los entregaba al cliente y pasaba a cobrar mensualmente. El verdulero, el lechero, el sodero, el panadero pasaban frente a los domicilios dejando los pedidos. De regreso a la realidad, hay tantas marcas o presentaciones de artículos, envases y formatos que superan la imaginación, y que hacen imposible el contacto con ellos. Indumentaria deportiva, protectores para la piel, artículos íntimos femeninos, soluciones antiarrugas, aerosoles para pintar, untar, matar moscas, mosquitos, cucarachas, bebidas alcohólicas junto a informaciones sobre accidentes, riñas o crímenes con gente alcoholizada. Nunca imaginé que para vivir se necesitasen tantos artículos. Estoy harto del marketing que me interrumpe la visión, me desconcentra, me confunde. Quiero que me dejen decidir por mí mismo lo que necesito, quiero elegir personalmente los productos que me sirven, no quiero contagiarme el virus del marketing.

Rubén Baremberg

DNI 6.012.531