El tango y el humor

Si bien históricamente no hay una persona determinada que sea reconocida como creadora del baile del tango, había un señor de Santa Fe, compadre de mi padre, fallecidos ya ambos hace muchos años, que con mucho humor explicaba el origen de dicha danza. Contaba que había un hombre que estaba pasando una muy mala situación económica y estaba lleno de deudas, por lo que no podía salir de su casa. Y cuando lo hacía (se ponía la mano derecha en el pecho y estiraba el brazo izquierdo), decía: "¿Voy por aquí?" Y él mismo se respondía: "No, porque por aquí debo". Luego miraba a la otra calle y decía nuevamente: "¿Voy por acá entonces?" A lo que también se contestaba: "No, porque por aquí también debo". Y así hacía repetidos intentos acompasados a los cuatro vientos, todos con el mismo freno. Como esto sucediera durante un largo tiempo, resultó que en su intento por dar solución al hecho de no poder salir de su casa sin ser descubierto, el hombre, con sus caminatas, cortes, quebradas e improvisaciones, creó todos los movimientos que con el tiempo se consagraron como pasos de baile del tango.

