El sueño, un enemigo peligroso

El accidente que hace unos días le costó la vida al Dr. José Manuel de la Sota, alerta una vez más sobre la necesidad de conducir en condiciones de lucidez no disminuidas por el sueño. Todo aquel que conduce un auto, colectivo, camión, moto, y hasta una bicicleta por las calles, rutas y autopistas, debe hacerlo luego de haber dormido las horas imprescindibles recomendadas. Cuando un conductor choca violentamente contra la parte trasera de un vehículo, o se cruza de carril impactando frontalmente, muchas veces se debe a que se durmió. Esa fatal circunstancia casi siempre evitable, es la causal de verdaderas tragedias de tránsito que cercenan vidas propias y de personas inocentes. Ciertos medicamentos producen somnolencia, por lo que los correspondientes prospectos sugieren no conducir mientras se esté cursando el tratamiento con esos medicamentos. Algunos especialistas sostienen que el sueño genera disturbios similares a los del alcohol, pero al menos que yo sepa, hasta ahora no se ha construido un "sueñómetro" para detectar inmediatamente la cantidad de sueño que puede estar afectando el estado normal de alguien al volante. Si por cualquier motivo un conductor comienza a ser acosado por el sueño, el implacable enemigo avanza "a paso redoblado". Entonces resulta imperioso dormir unos minutos a la vera de la ruta o en una estación de servicio para vencer el peligroso adormecimiento, aunque ello signifique un cierto retraso en el viaje. Es bueno recordar que perder media hora, es en realidad ganarla porque de lo contrario, puede perderse algo más valioso: ¡la vida!

El precio del transporte

El martes y miércoles pasado estuve en CABA, viajé en subte desde Congreso de Tucumán hasta Constitución con transbordo en 9 de Julio, y de Constitución en tren hasta Lanús. Al regreso utilicé el mismo servicio a la inversa. En total, ida y vuelta, pagué $ 27,70. En Rosario es como ir desde bulevar Seguí y San Martín hasta Eva Perón y Circunvalación y de allí a Funes. Los funcionarios del PRO del interior, ¿por qué no le piden al gobierno nacional que no retiren el subsidio del transporte al interior y que en Buenos Aires paguen igual que nosotros? Tal vez ahorran más y es más justo.

Imusa, una cárcel para animales

Días de tristeza y soledad viven 80 animales que se encuentran cautivos en el Imusa, y son 130 en el anexo de calle Las Palmeras y avenida de Circunvalación. En Rosario mucho se habla de esta institución; voces a favor y en contra de la política de salud animal que se lleva a cabo en nuestra ciudad. Pero lo cierto es que lejos de dedicarse a conservar y mejorar el estado de salud de los animales, se ha convertido en cárcel, donde se los deposita en jaulas diminutas, oscuras, húmedas y permanecen allí hasta el fin de sus días. El presupuesto que se discute hoy en día está destinado a la creación de más jaulas y la energía nunca está dirigida a vaciarlas, educando a la población acerca de la tenencia responsable de mascotas, donde esterilizaciones masivas y fin del cautiverio deberían ser los objetivos. El compromiso es de todos, la responsabilidad y decisión es de política pública porque como expresó Gandhi, "la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales". ¡A todos los que vimos el encierro que padecen allí los que no tienen voz no nos deja descansar y no podremos hacerlo hasta que todas las jaulas queden vacías!

Por nuestros hijos, por todos

Soy la mamá de Franco, un niño que tiene parálisis cerebral, de 13 años de edad. Y los quiero invitar el 26 de septiembre al Monumento a la Bandera por todos ellos, por nosotros, por todos los argentinos. Por la dignidad social, por la lucha de cada familia, porque es ley, por la injusticia, por cada granito de arena que en nuestros niños representan la batalla ganada. Por cada niño que empezó a sostener su cabeza a los dos años, a los cinco, a los diez años. Por cada niño que empezó a caminar gracias a esas prestaciones, gracias al amor de esos profesionales. Por cada niño que mejora su calidad de vida, por cada sonrisa, por cada caricia, por cada expresión lograda gracias a esos profesionales. Por todo lo que viven con alegría nuestros niños discapacitados argentinos. No ignoremos, no nos tapemos los ojos, ayudemos, seamos solidarios, involucrémonos, la causa es de todos.

Verona Silvia Madrid