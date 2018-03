El Sadop, con Hugo Moyano

Es repudiable bajo todo punto de vista la adhesión de Sadop a la marcha del 21 de febrero pasado, haciéndole el caldo gordo al juego de Hugo Moyano. Todos sabemos que el motivo principal de la marcha fue contra la Justicia. En efecto, Moyano acorralado por la acusación de las abogadas diputadas Ocaña y Olivetto, por la multiplicidad de delitos, lavado de dinero, empresas truchas y fantasmas, negocios turbios, entre otros, busca respaldos en otros gremios para hacer causa común porque la sombra de los fantasmas de Balcedo y companía le están pisando los talones. Moyano niega todo pero, indirectamente, está reconociendo al amenazar de muerte a estas diputadas por medio de un mail firmado por "Moyano conducción". Con esto Sadop hace causa común contra la Justicia y todo lo que rodea a Moyano. Lamentamos mucho esta actitud que ya fue bastante desprestigiada cuando apoyaba a la banda de saqueadores que gobernaron el país (sobreprecios, rutas cobradas no realizadas,veto al 82% de los jubilados, niños que morían de hambre y madres que parían niños con cerebros atrofiados por falta de alimentos y medicina, mientras se contaban dólares en las "rosaditas" distribuidas por el país, lavado de dinero, hoteles, destrucción de la educación, muertes en Once). Las palabras de la diputada Olivetto, "no tenemos miedo, hay que seguir poniendo el cuerpo a las mafias", son emblemáticas y deben ser un ejemplo para los fiscales y jueces, el camino a seguir. Espero que Sadop esté de acuerdo.

Juan Carlos Bressan

DNI 6.347.664