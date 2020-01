El domingo pasaron inspectores municipales por tercera vez en el día por el bar donde trabajo en la Rambla Catalunya. Esta vez nos hicieron un acta porque había un DJ poniendo música. Pasan muchas veces por día a controlar que haya jabón en el tercer lavatorio o papel en el quinto inodoro. En una visita fueron diez, los conté y los filmé. Cuando se fueron salí a la calle y me encontré con haitianos vendiendo relojes, argentinos vendiendo tortas fritas en el suelo, trapitos y todo tipo de puestos ambulantes sin ningún control. Tan descontrolado está que ese mismo domingo se agarraron a tiros delante de mí. De noche es tierra de nadie. Hay dos destacamentos policiales en menos de 300 metros pero la zona no se patrulla. La semana pasada le abrieron el auto a dos empleados y le robaron la moto a un cliente. No tenemos suministro de energía; hace más de un año que todos los bares de la Rambla estamos con generador. Es decir, la Municipalidad nos alquila un predio sin posibilidad de suministro, la EPE le echa la culpa a la Muni, la Muni a la EPE y pagamos el costo de la burocracia nosotros. Para habilitar el local tuvimos que confeccionar los planos ya que en Catastro no existían ninguna de las áreas concesionadas. Mientras lo resolvíamos, nos multaban por falta de habilitación. Sin embargo, la culpa no es de los inspectores. Mientras, en la puerta del local hay un caño roto hace nueve meses. En el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Y nos multan por poner música.

Andrés Sosa

Me permito discrepar

En Carta de Lectores de este lunes 6 de enero bajo el titulo de "Cuidemos la democracia", el señor Armando hace afirmaciones con las cuales respetuosamente me permito discrepar. Habla de "los mal llamados piquetes"para calificarlos de "grupos prepotentes, extorsivos que se adueñan de las calles y alteran al ciudadano que trabaja y paga los impuestos". Y es más; dice que "su actitud anárquica le recuerda años tristemente ya vividos". Estimado señor Armando, esas personas que salen a la calle no lo hacen por gusto o por extorsionadores, lo hacen porque no tienen trabajo y para ser visibilizados por la sociedad y, en algunos casos, para defender su fuente de trabajo o reclamar por sus derechos. Eso es la democracia. Además todos son trabajadores, no es una subespecie el que "trabaja y paga sus impuestos" del que no tiene trabajo como usted declama. Con ese reduccionismo esquiva las razones del conflicto y califica de inmorales a las personas que reclaman. Usted no puede ignorar que el simple hecho de "trabajar y pagar sus impuestos" jamás fue suficiente para conquistar o defender un derecho. En su carta se desprende una superioridad moral de "que trabaja y paga sus impuestos" y supone que quienes reclaman o protestan no trabajan porque no quieren y no pagan sus impuestos y de esa manera se adueña del discurso de la cultura del trabajo y la democracia. Señor Armando, en democracia "las ideas no se matan" y cualquier ciudadano puede tener la ideología que quiera, incluso la anarquista, ya que no constituye delito. Con respecto a los "años tristemente ya vividos" no se a qué se refiere, pero en mi opinión "los años tristemente ya vividos" fueron aquellos de la dictadura donde el pueblo no podía manifestarse sin poner en peligro su vida.

Eduardo A. Martínez

Queja por mi resumen bancario

El Banco Municipal de Rosario continúa con su política arbitraria. Todos los meses me descuentan importes que no puedo controlar ya que no me llega el resumen o me llega al mes siguiente del vencimiento. Ya no sé cómo pedir que cumplan con lo que corresponde y por lo que me están cobrando (gasto de resumen de cuenta). En home banking figura como que no poseo tarjeta de crédito; pero me descuentan todos los meses. Su argumento: problemas con el sistema. Vergonzoso.

Luciana Belén López

DNI 24.980.303