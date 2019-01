¿El que busca encuentra?"

¿Por qué se ha popularizado tanto un buscador como Google? La respuesta parece obvia: porque vivimos en la sociedad de la información. ¿Será sólo por eso? Sabemos que casi todas las cosas que nos rodean se prestan también para representar -con consciencia o sin ella- nuestros singulares y significativos asuntos mentales. Algunos de ellos devinieron significaciones compartidas, como en toda época y cultura. Podemos conjeturar, entonces, que el frenético "googleo" al que asistimos en este tiempo constituye, a su vez, un síntoma que nos indica que, por lo general, el hombre actual que tanto busca, se halla perdido, alejado de sus cuestiones profundas (su historia, sus afectos), aunque, irónicamente, pueda encontrar en forma rápida y racional lo que busca y hasta pueda ubicar su posición geográfica con total precisión, mediante el GPS, que es otro de sus chiches tecnológicos. Podemos extender similar criterio analítico al fulgurante éxito de las redes sociales. Un verdadero altar de las vanidades, que nos genera la ilusión de que los demás se interesan por nosotros, pero que en realidad es un simulacro con la finalidad de que cada uno muestre o diga lo que casi nadie está dispuesto a ver o escuchar. El hombre actual, cuanto más se fascina por lo externo, más se aleja de lo propio. En general, procura colmar el vacío interno que este hecho le produce con sus adicciones informáticas, o con otras variantes consumistas. Casi todas nuestras obsesiones remiten en última instancia a carencias o conflictos mentales no elaborados. "Dime de qué alardeas y te diré de qué careces", reza un sabio dicho popular.

Lata de cerveza llena desde un edificio

El sábado 5 de enero a las 23.50, desde el edificio de 27 de Febrero y Oroño, el que está arriba de la farmacia, arrojaron desde bastantes metros de altura una lata de cerveza llena. Cayó sobre Oroño en donde hacía minutos estaban jugando dos niños. Se trata de una cuadra donde pasa gente permanentemente caminando o saliendo de la farmacia; de hecho estaba parado en la vereda un empleado de ese comercio. Ya hay antecedentes en la ciudad de casos como éste. Un ejemplo es el de Corrientes y 9 de Julio. ¿A quién se debe recurrir ante un caso así? ¡Atención a la administración del edificio, es muy grave lo sucedido!



Aclaración horario legalizaciones

Aporto a lo mencionado en un mensaje enviado a este diario por Whatsapp días atrás sobre el control del horario del personal para Legalizaciones en Tribunales de Rosario. Existe la confusión de que "legalizar" y "certificar" son sinónimos, siendo en realidad dos trámites muy diferentes. Legalizar es la comparación de la firma de un funcionario contra un registro, para dar fe de que son similares; certificar es dar fe que una persona firmó delante de un funcionario; certificar copias implica dar fe que una copia es idéntica a su original. La oficina de Certificaciones está abierta de corrido de 7.15 a 20 desde el 2016. La legalización se hace en la sala civil de turno previo un pago de $ 20 en el Banco de Santa Fe. Las salas tienen el horario común de Tribunales de 7.15 a 12.45 mientras que el banco cierra 12.15 por las cinco horas bancarias normales. Es muy probable que la persona del mensaje haya ido a legalizar la firma del funcionario de Capitán Bermúdez, encontrándose sin poder pagar los $ 20 del banco y por ende sin poder legalizar en sala civil. Luego preguntó y le respondieron en base a la confusión que mencioné. Esta mezcla lamentablemente se mantiene alimentada por muchas instituciones y personas.

Campaña de papel cero

En mi opinión, no entregar ticket en el transporte urbano de pasajeros integraría la larga lista de sin sentidos que, tal vez con argumentos que creen acertados, implementan los gobiernos. Me pregunto entonces si en esta misma línea se podría pensar en no levantar la suciedad de las mascotas considerando las ventajas que, dejando de lado lo meramente escatológico, conllevaría: ahorro de papel, apostar por la ecología al ser material reciclable y servir de abono. Y por último, según el saber popular: Si se pisa, traería suerte.

