Todos estamos necesitando conocer las propuestas para salir de la actual situación del país, y tanto del gobierno como la oposición, no aportan ninguna solución, sólo se dedican a criticar lo malo que hace, hizo o dice el otro con acusaciones cruzadas de quién es más mentiroso y corrupto. Ya los jueces y fiscales se están encargando de los cuadernos, de la evasión de divisas, de los bolsos, de los Panamá papers, del caso Ciccone, de los allanamientos, pero lamentablemente no en forma igual para cada caso, y se nota que algunos son más para promoción mediática que para la obtención de resultados convincentes. ¿Cuál es la diferencia de buscar un bolso de dólares escondido en algún lugar de Argentina y los que están ocultos en los paraísos fiscales del exterior? ¿No es también corrupción haber mentido, a hacer todo distinto de lo que se prometió en campaña? Basta de circo disuasivo, ahora es más necesario conocer cómo actuarán en lo inmediato los políticos de turno. ¿Qué hará el gobierno con la inflación, el dólar, la inseguridad, la pobreza, la desocupación y demás temas que están llevando al país a una crisis peor que la de 2001? ¿Cómo se conformará el peronismo para las elecciones, cuáles serán sus candidatos que inspiren honorabilidad y confianza para eliminar el carma de la corrupción y la mentira, y cómo será su plan de acción de ganar las próximas elecciones? ¿Para qué lado se volcarán los radicales? ¿Volverán como partido? ¿La izquierda irá unida? ¿Cuál es su opinión de cómo enfrentar la crisis que padecemos? Por favor, como en 1810, "el pueblo quiere saber", porque las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina y es la posibilidad de lograr el verdadero cambio para una Argentina mejor.

Esteban Giannuzzi

DNI 6.063.819

Agradecimiento a la intendenta Fein

La Asociación Amigos de la Plaza Sarmiento agradecen su gestión con respecto a la continuidad del funcionamiento de la fuente emblemática de nuestra plaza. La misma ha retomado el sonido alegre de las aguas y las figuras de las ocas que la rodean. Muchas gracias.

Alejandro Gitlin



Rumores que hacen daño

Quería invitarlos a reflexionar sobre los rumores. Sobre lo fácil que es instalarlos en la sociedad y lo difícil después que es saber qué tanto tienen de cierto. Soy directora de un jardín de infantes en el que constantemente debemos trabajar para demostrar nuestra tarea. Labor que ejercemos con mucho amor y vocación, pero que a veces dentro de la comunidad educativa es muy difícil conformar a la totalidad de los padres, y está bien que así sea porque todos somos diferentes y tenemos modos de actuar y de pensar diferentes. Nuestra labor no es conformar a los padres sino llevar una tarea educativa con conciencia, sembrando bases para que nuestros alumnos culminen el jardín y se lleven valores y herramientas para continuar su vida escolar. Pude notar a lo largo de estos nueve años que ante la desconformidad muchos de los padres prefieren hacer correr rumores como: "en ese jardín no aprenden nada", "cuidado que escuché que maltratan a los niños" y demás rumores por el estilo, siendo los receptores incapaces de reflexionar por ellos mismos, repitiendo lo que escuchan y no deteniéndose a pensar cuán cierto es esto. Con la llegada de las redes sociales al alcance de todos es muy fácil y muy común el escrache por Facebook. Yo me pregunto, cada vez que compartimos un escrache, un rumor, ¿por qué no nos detenemos a reflexionar sobre si es cierto o no? ¿Por qué no podemos ponernos en el lugar de ambas partes y sacar una conclusión luego de ver las dos caras de la moneda? ¿Será que es más fácil en esta sociedad que vivimos dejar que otros piensen por nosotros?

María Lorena Colman

DNI 27.680.019



Paremos con esta locura

"Procesado por negarse a practicar un aborto". La denuncia contra el digno médico no la formuló la paciente sino una diputada, autora de la ley por la cual Río Negro adhiere al protocolo de aborto no punible. Detengan este disparate. ¿Se han vuelto locos? ¿Condenar a un médico que salvó dos vidas? El comunismo no guarda límites para la destrucción de la familia, de la moral, de las instituciones. El izquierdismo ha entrado a ese juego mortal. Levántese la población para terminar con este maleficio que nos ha invadido, aprovechando el relato, la revisión de las costumbres tradicionales, el igualitarismo, la inclusión, la inmoralidad, la obscenidad y la corrupción.



Silvio Pizarro