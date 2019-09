El presbítero Rogelio Luis Pizzi

El padre Rogelio Luis Pizzi nació en La Para (Córdoba) el 23 de junio de 1926 y entregó en paz, su alma al Señor, el 10 de septiembre del 2002 en Rosario. El padre Pizzi inició en su pueblo natal los estudios primarios. Cursó el secundario en el Colegio Santo Tomás “Escuelas Pías” de Córdoba y egresó con medalla de oro como bachiller nacional, promoción 1946. Luego se incorporó a la Orden de las Escuelas Pías haciendo su noviciado en Pontevedra (Bs. AS.) y completó sus estudios eclesiásticos en las facultades Calasancias españolas de Irache (Navarra) y Albelda (Logroño). En 1953 recibió el Orden Sacerdotal. Regresó a Córdoba, inició el profesorado en matemáticas, física y cosmografía, y lo completó en Rosario con excelentes calificaciones. En esta ciudad transcurrió su vida desempeñándose como director de la sección Primaria y profesor de las materias de su especialidad en el Colegio Cristo Rey, de las Escuelas Pías. Este es un reconocimiento al sacerdote, integrante de la comunidad Calasancia, de aquellos docentes que lo conocimos, de los padres, ex alumnos y de los colaboradores del Observatorio Astronómico Cristo Rey, del cual fue organizador. Este religioso y docente de tiempo completo, de sol a sol, y capellán, nos coloca ante miles de mástiles escolares que levantan la bandera argentina en el ámbito de la educación, como lo quiso también el general Manuel Belgrano: “Construir escuelas que rescataran a la juventud del ocio y la ignorancia”. Estos dos ejemplos, con su predicamento y con la irradiación de sus obras, son los modelos para imitar, con la educación (familia) y la enseñanza (escuela), que son las formas de construir el ascenso moral, social y laboral en nuestra Patria; y con ellos están todos los docentes del pasado, del presente y del futuro. El Padre Pizzi, basado en el carisma de “Piedad y Letras”, fue y será modelo para que los “noveles educadores” imiten sus acciones, como él, que sabía también meditar y escuchar.

Luis Angel Maggi

DNI 6.433.410

¿Puede ganar Macri las elecciones?

Es común en nuestro nostálgico país, con tantas décadas de constante decadencia, que la gente diga que “con tal o cual gobierno estábamos mejor”. Esta popular conclusión, aunque de una manera más confusa y angustiante podría volver a operar en la porción más volátil del electorado que votó a Alberto Fernández en las Paso. Como consecuencia de haberse impuesto por tanta diferencia sobre la fórmula oficialista, de modo figurado Fernández pasaría a ser el virtual nuevo presidente. A las pocas horas de las Paso comenzó la inestabilidad económica, corrida cambiaria, devaluación, suba del riesgo país y un catastrófico derrumbe de la bolsa argentina y de acciones en Wall Street. Dos días antes de las elecciones, y con la expectativa de que Macri sacaría un buen resultado, había ocurrido lo contrario: una importante suba en esos papeles. En el imaginario de la población ambos hechos se asociaron, y seguramente muchos ciudadanos sufrieron una especie de shock con ese abrupto y negativo cambio. Veníamos de muchos meses de cierta paz cambiaria y de creciente y sostenida mejora en muchos indicadores económicos. ¿Y si a la parte más volátil del electorado de Alberto Fernández le surge una sensación o impulso contrario al que tuvo cuando depositó su voto en las Paso? A esto lo podríamos representar con la siguiente frase, que con mayor o menor consciencia podría emerger en la mente de muchos electores: “Con Macri estábamos mejor”. Resumiendo, la cuestión de que en las próximas elecciones presidenciales triunfe Fernández y se consolide la inestabilidad económica es algo que quedó pivotando en la mente de una franja del electorado. La muestra para que esta sensación exista ya se obtuvo inmediatamente después de las Paso. En la imaginación de algunos electores esto podría convertirse en una necesidad de retornar a Macri, con el que, a pesar de todo, estábamos mejor antes de la irrupción de Fernández. En el crónico trayecto decadente de nuestro país en casi todo tiempo pasado estábamos mejor. ¡Claro! Porque cuando las enfermedades no se tratan bien, tienden a empeorar. Este es uno de los motivos por el que casi todos los gobiernos en la Argentina fracasan.

Jorge Ballario

DNI 10858926

Marcos Juárez (Cba.)

Venezuela, cada vez más cerca (II)

Yo diría que no estamos cerca, sino que ya nos estamos pareciendo a Venezuela sin que tengamos un gobierno populista, respondiendo de alguna manera a una carta publicada con este título hace unos días. Tenemos cada vez más pobres y más gente viviendo en situación de calle. Más inseguridad por estas causas, más desocupación con motivo del cierre de miles de industrias, y nos dejan los países a los cuales quisimos acercarnos y que nunca trajeron un peso de inversión. Lejos de ayudarnos, nos están soltando de la mano, porque hoy no somos creíbles ni confiables, pese al cambio esperado a partir de 2015. La gestión del actual gobierno no fue para nada mejor que la del anterior, pues no cumplió nunca lo anunciado o prometido. Creo que esto no da para más, que tenemos que terminar con los reproches y la famosa grieta, que se termine el kirchnerismo y el macrismo, que surjan los partidos políticos con hombres valerosos que hagan política honesta y en beneficio de todos los argentinos, independientemente de su clase social, el Pro con su gente joven y sin asesores extranjeros, el resurgimiento de los radicales, el viejo Partido Justicialista, la izquierda, el socialismo y las diferentes agrupaciones que se formen, para ver si de una vez por todas se puede mejorar la tan deteriorada política argentina, y lograr un país mejor para nuestros hijos y nietos.

Esteban Giannuzzi

DNI 6.063.819

Mi primer

día de trabajo

El 19 de septiembre próximo se cumplen 50 años de mi primer día de trabajo. Recuerdo por este medio a todos mis compañeros, los que están y los que, lamentablemente, ya se fueron. Pasé en Estexa 12 años de mi vida. Recuerdo a todos con muchísimo cariño. En un rincón de mi corazón guardo todos los momentos vividos y que jamás voy a olvidar.

Cristina Petrucci

DNI 6.651.801

La Municipalidad está fundida

A raíz de un reclamo extrajudicial, concurrí al estudio de una letrada de la Municipalidad de Rosario, donde se me informó que el reclamo que había recibido por cuotas de la TGI impagas, ascendía a $ 4.100, y que previo a cualquier trámite debía abonar los honorarios que ascendían a $1.850. Antes que yo, vi a una señora muy humilde a la que se le cobró una deuda de $ 580 por capital e intereses y $ 600 por honorarios. Como la pretensión de la procuradora referida excedía las normas legales vigentes, requerí información y protección del área jurídica de la Municipalidad, la que manifestó la absoluta imposibilidad de poner coto a los excesos de los procuradores que abusándose de la gente que había incurrido en algún atraso (que hasta la fecha ignoro que se trate de un crimen), pagaban para no verse demandados y sus casas embargadas. Puede ser que como se lee en los diarios, la Municipalidad esté poco menos que fundida, pero sus procuradores (y aquellos que con ellos reparten) son ricos y los contribuyentes expoliados.

Jorge D. García Cupé

DNI 6.060.635