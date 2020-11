El Premio Nobel y la vacuna

Las expresiones del presidente de la Nación ponderando al Premio Nobel como un parámetro de jerarquía para medir la “potencia” de un país, no es un dato menor. Fue durante un discurso referido a la compra, por parte de Argentina, de la vacuna rusa anti Covid-19 registrada con el nombre de “Sputnik V”. La esencia de esta nota es rescatar la revalorización y el prestigio que implica para un país contar con Premios Nobel. Argentina cuenta con cinco galardonados con el premio más apreciado y reconocido en el mundo: dos recibieron el Nobel de la Paz, dos el de Medicina y uno el de Química, en el siglo XX. Ellos son Carlos Saavedra Lamas, galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su labor en pro de la paz en general, pero en particular por haber inspirado el pacto antibélico Saavedra Lamas, que fue firmado por 21 naciones y que se convirtió en un instrumento jurídico internacional. Bernardo Alberto Houssay recibió el Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre (glucosa), en el año 1947. Gracias a su trabajo, la fisiología fue la disciplina médica que mayor vigor y desarrollo tuvo en el país. Leloir, ganador del Premio Nobel de Química en 1970 por descubrir el proceso bioquímico mediante el cual los organismos aprovechan la energía de azúcares para vivir, se convirtió en un ejemplo a seguir por parte de distintas generaciones de científicos del país y del exterior. César Milstein, fue un químico argentino ganador del Premio Nobel en Medicina en 1984 por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales, una técnica para crear anticuerpos con idéntica estructura química. Muchos de los nuevos medicamentos biológicos están basados en su teoría. La terminación mab (significa: monoclonal antibody). No patentó su descubrimiento, que lo hubiera llevado a ser millonario, porque lo consideró propiedad intelectual de la humanidad. Pérez Esquivel, en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los Derechos Humanos por medios no violentos frente a las dictaduras militares en América Latina. Es auspicioso, que desde la primera magistratura se enfatice sobre la importancia que significa para un país contar con ciudadanos galardonados con el más preciado de los premios internacionales, y el reconocimiento y estímulo implícito a la investigación.