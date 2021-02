El precio de los medicamentos

Por estos días, no sé si prefiero que unos delincuentes en la calle me apunten con armas de fuego para quitarme lo poco que llevo, o ponerle el pecho a la farmacéutica cuando me dice el total de lo que debo por los medicamentos recetados que adquiero. Vivimos en un círculo vicioso que nos abruma. La situación socioeconómica nos enferma y nos descontrola, y el costo de los medicamentos para calmar nuestros males nos es inaccesible. Pese a que me encuentro entre ellos, me compadezco de aquellos que no tienen en absoluto algún recurso económico para paliar sus malestares y sus enfermedades. No sé qué corona carga la industria farmacéutica para que se les permita sacarnos los ojos con los precios de sus productos. La calidad de vida de los argentinos hoy se debe medir, principalmente, por la salud de sus habitantes y la capacidad de afrontar los gastos de remedios para recuperarse. Nuestra sociedad está enferma física, mental y emocionalmente, por lo que requiere la atención médica urgente, al igual que el acceso a la adquisición de los medicamentos. De lo contrario se daña la autoestima de la gente, el pueblo se deprime, y la depresión le baja las defensas volviéndolo permeable a cualquier “bichito” que lo agarre. A quienes juraron por los Santos Evangelios, bajo el compromiso de que si no cumplen bien con sus funciones “que Dios y la patria se lo demanden”, les aconsejo no ser tan aventureros de desafiar a Dios con la desprotección de los pobres y necesitados primordialmente.