El pensador diferente

El otro emite opiniones distintas, opuestas desde lo más sencillo o lo más profundo y la reacción es inmediata. El enojo se presenta como fuente aseguradora de conceptos y permite descalificar al otro que es considerado un tonto, provocador, agresivo, que no quiere a nadie, está contra la educación, los buenos principios y la sociedad organizada. Es un izquierdista temible acérrimo, un desubicado, un ateo irreversible, un abortista, o puede ser un capitalista cruel que lo único que le interesa es el dinero y desconoce la equidad. Así el enojo obnubila la razón, afirmando conceptos que parten de la subjetividad, que no dejan espacio a un análisis, alejan a los hermanos y va terminando con el respeto entre los ciudadanos. Tan lastimoso como real. Y parte desde arriba para abajo, si es que en esta sencilla reflexión colocamos "arriba" a los que conducen al país o intentan hacerlo. No pueden sostener sus principios, sus posturas, más de cinco minutos, sin agredir al que no piensa igual. Y el ataque se presenta, descalificador y agresivo. En estos días preelectorales lo vivimos en todos los medios, en la calle, en los negocios, en nuestros trabajos. Tal actitud que no es otra que la propia inseguridad, gobernada por sentimientos novedosos que se han instalado en la sociedad en estos últimos años, y nos llevan a razonar y decidir, desde nuestros sentimientos de bronca y enojo, y no desde los objetivos que persigue cada candidato. En pocos días, iremos a votar. Quizás podamos hacerlo con la razón que tanto necesitan nuestros seguidores de vida. El momento es difícil como nunca, pero no insalvable. Corrámonos del enojo. El otro tiene razones valederas, nosotros también. Existen los grises, no todo es blanco o negro. Sería genial poder armonizar un poco, para elegir entre todos los actores posibles, quiénes son capaces de trabajar para crear un futuro de grandeza y quiénes son los que sólo pretenden tener una banca que solucione sus problemas económicos por muchos años. Los tenemos a la vista. Sólo nos resta tranquilizarnos para poder verlos tal cual son, y así poder votar sin equivocarnos.

Agradecimiento al Pami I

Señor director de Pami I Rosario. Quiero por este medio destacar el servicio excelente de internación domiciliaria que le dan a sus pacientes. La atención de todo el personal, médicos, enfermeros, kinesiólogos. Todos los medicamentos sin costo alguno. Así como en otra carta pedí para que los plazos de operaciones de prótesis fueran más cortos. También me es grato destacar la atención que se les brinda luego de la operación. Saludos.

Por un cambio social

Estamos presenciando y formando parte de un cambio profundo en la Argentina, y no hablo del gobierno, hablo de nosotros. La frase "y qué querés, la gente es idiota en este país", antes cuando ganaba el kirchnerismo y ahora mismo, refleja un hastío que nos llevaba a una apatía democrática, no creíamos en nada. Con el 54 por ciento de Cristina nos comió el desencanto y nos llevó a mandar todo al demonio, tal grado de corrupción no podía ni debía ser tolerado. Pero un 54 por ciento dijo "sí, queremos". Game over, democracia. Ahora, y con forceps mentales por la economía, votamos conscientes, con diferentes grados de temor, pero conscientes de lo que no queremos más. Y en este cambio que estamos produciendo, también es un marcarle la cancha al actual gobierno, o sea, apoyamos, pero no somos boludos.

El "rana" que hizo "sapo"

La diferencia fundamental entre el "canchero" y el "fanfa" es que el primero tiene dominio de su campo de acción o turf (es un "capo"), mientras que el último anuncia, celebra y dedica sus triunfos antes de logralos. El canchero piensa, calcula, predice, y por sobre todas las cosas, siempre toma contacto con la realidad circundante. El "fanfa", por el contrario, sólo alberga nociones exageradas de su propia omnipotencia que alimenta con las imágenes distorsionadas del espejo de su mente: no escucha, no reflexiona, ni tiene un plan. Cuando el canchero alcanza su meta, todos se benefician, cuando el fanfa fracasa (vale decir, cuando " el rana hace sapo"), salpica a todos. Los ejemplos de ambos sobran en la historia Argentina (especialmente en la del deporte), pero como los tiempos que corren imponen la discreción, dejo éstos a cargo del lector.