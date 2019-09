El "pan y circo" de nuestro país

Panem et circenses, locución latina utilizada en el año 100 antes de Cristo por el poeta Satírico Juvenal, demostrativa a ciertas prácticas distractivas de la población. El escritor Dalmiro Sáenz calificó de instinto sádico de la sociedad la crueldad del circo romano. Hoy no existen gladiadores, escasea el pan por la crisis, pero subsiste el circo. El combate anunciado entre Cristina (la Bella) y Mauricio (el Sincero), no se programa físico ni mortal pero sí aterrador, pues el derrotado afronta y agrava el riesgo de ser encarcelado, con el agravante de ver su patrimonio confiscado. Queda librada a la impiedad la decisión de la mayoría la determinación de la identidad de la futura víctima del sacrificio.

Alberto Patricio Donnelly