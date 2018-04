El miedo genera más violencia

La libertad fue el valor más preciado que los parlamentarios de los EEUU tomaron en cuenta para redactar la Constitución de su país. El énfasis fue puesto en la protección de la libertad individual, lo más absoluta posible, frente al Estado. Los principios de igualdad y justicia no son contemplados con la misma envergadura como en las constituciones de algunos países europeos. El miedo fue uno de los motores que cohesionaron a los ciudadanos estadounidenses aun antes de proclamarse la República. Los denominados "Pilgrims fathers" (Padres peregrinos) huían de las persecuciones religiosas y políticas de las que eran víctimas. Los puritanos no eran bien vistos en la Inglaterra isabelina. Primero fue el miedo que los padres pioneros tuvieron con los nativos de América del Norte, luego con las guerras de la independencia con la metrópoli y, finalmente, con las luchas internas entre los estados esclavistas del sur, que eran más liberales en lo económico y conservadores en lo político-social, y los estados del norte abolicionistas que, a la inversa, eran proteccionistas en lo económico y liberales en lo político social. En el lejano oeste, el Colt 45 se constituía en el instrumento legal para dirimir los conflictos sociales y políticos. Así nació la Segunda Enmienda de la Constitución de los EEUU, que permite a todo ciudadano la tenencia y portación de armas para su defensa personal. Han pasado más de dos siglos desde su promulgación, y continúa su vigencia a pesar de haber variado totalmente las causas que la originaron. El miedo también vende, y esto lo saben bien los fabricantes de armamentos y la Sociedad del Rifle, asociación ultraconservadora, que defiende a rajatabla la Segunda enmienda. ¿A qué se debe la violencia actual en la sociedad estadounidense, que no deja de producir víctimas fatales, principalmente en los colegios secundarios y universidades? Quizás, alguna respuesta se puede deducir de los párrafos anteriores. Los videojuegos también aportan su cuota de violencia, cuando el objetivo de algunos de ellos es matar o eliminar personas de otras razas o religiones. En la película, "A Bowling for Columbine", documental dirigida por el periodista Michael Moore, se exploran las causas de la violencia en EEUU, donde ocurren más de 11.000 muertes por armas de fuego. Compara las estadísticas de dos ciudades separadas por los grandes lagos, canadiense una y estadounidense la otra. En la primera, prácticamente no hay muertes violentas ocasionadas por armas de fuego (la única registrada fue por un ciudadano estadounidense que había emigrado a Canadá), mientras que en la segunda las mismas son muy elevadas. Moore considera que entre las múltiples causas que diferencian a las estadísticas entre ambas naciones, los videojuegos juegan un importante rol. Los niños canadienses no son usuarios afectos a aquellos. Los demócratas, con el presidente Obama a la cabeza, intentaron poner más requisitos y trabas para la venta indiscriminada de armas; fracasaron estrepitosamente. Los republicanos y la poderosa Asociación del Rifle continúan defendiendo su postura de que todo ciudadano estadounidense tiene el derecho a poseer poderosas armas de fuego como el rifle de asalto AK-47, por ejemplo. Los resultados saltan a la vista, sin mayores comentarios. El presidente Trump sugirió que los maestros fueran armados a los colegios y universidades como manera de "prevenir" mayor cantidad de víctimas fatales. El miedo genera violencia y más ventas de armas.

Alejo Vercesi





Macri y el índice de la pobreza



El presidente Mauricio Macri logró bajar la pobreza en casi cinco puntos entre mediados de 2016 y fin de 2017. La pobreza cerró el año pasado en 25,7%. En cambio, Cristina Kirchner a lo largo de sus dos mandatos, la aumentó. No hay dudas que ella engaña a su electorado respecto de su preocupación por la pobreza. Veamos, según la UCA, Cristina había recibido el país con un 25,6 % de pobreza, pero finalizó su segunda presidencia con cerca del 30 %, y tratando de ocultar a los nuevos pobres debajo de la alfombra. Además, dejó una pobreza potencial que se le desató a su sucesor. ¡Y encima ella le endosaba esa responsabilidad! Otra artimaña de Cristina para no asumir sus culpas. En síntesis, ella en ocho años de gobierno elevó la pobreza en casi cuatro puntos, y Macri en dos años la bajó en una proporción mayor. Por todo esto, cae de maduro que la ex presidenta ya no posee más autoridad moral para pretender enarbolar la bandera de la pobreza.

Jorge Ballario







¿Plantación de árboles en verano?



En la zona norte de la ciudad, a la Municipalidad de Rosario, y a alguna mente brillante, se le ocurrió plantar árboles en plena temporada de verano (diciembre, enero). Temporada no recomendada para hacer dicha tarea ya que las temperaturas llegaron a 40 grados: como es común en verano, por si no lo sabían, hace calor. Aparte de esto le sumaron el no riego a los ejemplares, que ellos mismos promocionan en un eslogan que pasan enseñando a cómo plantar árboles. ¿Qué sucedió? Lo lógico, se murió gran cantidad de los árboles. Claro, total no es plata de ellos sino de los contribuyentes a quienes nos cobran impuestos como si viviéramos en Manhattan.

Gabriel Peretti

DNI 23.049.905







Opinión de un ciudadano de a pie



Chocobar, Cristóbal López, y Julio De Vido (alejamiento del fiscal caso Río Turbio) no son casos aislados como pretenden hacernos ver los comunicadores sociales afectos a una izquierda o derecha intelectual universitaria. Alejados de la realidad del ciudadano de a pie y perdidos en una nube de "Ubeda" apuestan ya sin pudor a imponer un gobierno aristocrático, y en el caso de los jueces federales (aquellos que el refranero popular asegura que nunca podrán entrar en un templo porque provocarían un derrumbe) demuestran que se encuentran más cómodos en un régimen corrupto, ético y financieramente, que les permita (a los corruptos) disponer de libertad en los dictámenes que favorezcan a aquellos que pueden pagar (en negro) sus servicios (básicos) de abogados (defensores). La historia demuestra que sólo con un baño de sangre, sociedades con una dirigencia tan corrupta como la nuestra, con medios direccionados a desinformar al soberano y periodistas mediocres que aceptan (dinero de por medio) inducir al pueblo con las máximas de pan y circo (actualmente solo circo) puedan cambiar su rumbo. Volviendo al principio, si existieran los juicios con jurados (algo así como el anticristo para los abogados), Chocobar estaría trabajando y López y De Vido en la Isla de los Estados. Pero la ley del gallinero, imperante en la Argentina, indica sin equívocos que el ciudadano de a pie sólo sirve para poner huevos y ser sacrificado cuando baja la producción.

Julio Sánchez







Sin educación no hay futuro



Es muy difícil que cambie la realidad que atraviesa a la sociedad, cuando la falta de educación es predominante en las formas de obrar. Cotidianamente las escenas protagonizadas por numerosos ciudadanos distan de ser ejemplares. Hoy son evidentes las actitudes prepotentes, pésimas contestaciones de un sector que pretende llevarse el mundo por delante sin importarle las consecuencias. Un pueblo sin la debida educación no tiene horizonte, no ve las posibilidades de progreso, no tiene futuro. Hace tiempo que en nuestro país se perdió la conciencia de cuán importante es el respeto al prójimo, la visión del semejante como un ser que piensa y obra de diferente manera y que por tal razón es imperioso valorarlo, tenerlo en cuenta y no desprestigiarlo por tener ideas reluctantes a quienes lo rodean. Parece increíble que no se haya aprendido mucho en estos aspectos, con el paso del tiempo. Y a raíz de todo eso, las consecuencias están a la vista.

Marcelo Malvestitti







Sopa de avales en Rosario Central



La nueva etapa institucional del Club Atlético Rosario Central, caracterizada por el formal reconocimiento previsto en el nuevo estatuto de las agrupaciones políticas internas, se estrena sin que su existencia aporte al desarrollo de prácticas políticas de mejor calidad. Los socios que avalamos a las distintas agrupaciones lo hicimos esperando algo mejor, de mayor envergadura, más serio, transparente y confiable. Los avalistas creímos y confiamos que los referentes de cada agrupación asumían su liderazgo con la intención de competir electoralmente por los cargos de conducción del club. ¿Por qué otro motivo se daría el aval? Era de esperar que toda agrupación fuera capaz de elaborar un plan de gobierno completo reuniendo y armonizando un equipo con las capacidades necesarias para ejecutarlo y exponerlo al electorado en busca de su preferencia. Pero la realidad indica que varias agrupaciones, incluyendo las oficialistas, privilegian negociar acuerdos con otras agrupaciones para repartirse los cargos de la comisión directiva, antes que explicitar objetivos institucionales superiores y acuerdos programáticos. Es decir, que quienes avalamos a tal o cual agrupación fuimos utilizados como cuota de ingreso al juego de las negociaciones políticas sin ningún rol posterior hasta el acto electoral, debiendo asumir que los jugadores carecen de compromisos previos y pueden decidir a su antojo y conveniencia personal. Entonces, ¿para qué sirvieron los avales? Hasta ahora sólo para los referentes políticos, para los socios nada. Tengamos en cuenta tales conductas y exijamos conocer proyectos antes que personas, para elegir lo mejor para Central.

Daniel Omar García

DNI 6.078.035