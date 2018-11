El mal humor de los productores

En la sección "En Voz Baja" del domingo 18 de noviembre pasado se hace alusión al mal humor de los productores agropecuarios cuando los afecta el factor climático y culpan a los gobiernos. No creo que esto deba generalizarse, salvo en casos de exceso de lluvia, que es lo que sucedió desde el sábado 10 al martes 13 de este mes. Quizás esto traiga problemas debido a la ineptitud, tozudez y falta de sentido común de los funcionarios de la provincia, por trabajos que no se hicieron o se hicieron a medias. Soy un productor de la zona rural de Monje, aledaño a la cuenca del arroyo Monje-Cañada Carrizales, y en esa fecha nos llovieron 320 mm (es obvio que no era para saltar de alegría); pero cuando cesó la lluvia, en el campo sembrado con maíz y soja todo estaba normal, por supuesto con barro. A partir de la mañana del miércoles 14 comenzamos a inundarnos como consecuencia de la crecida del arroyo Monje. Lo que ocurrió había sido advertido a las autoridades provinciales correspondientes al área competente, de que esto sucedería, luego de que ellos habían ejecutado trabajos de canalizaciones en amplias zonas de dicha cuenca y se presciendiera de canalizar desde la desembocadura del arroyo Monje en el río Coronda hasta la ruta 11, formándose así un verdadero cuello de botella, más precisamente a la altura de La Olla (perspectiva 4400/4500) hacia el oeste, inundando cientos de hectáreas. En nuestro caso se nos inundaron 30 hectáreas de soja (50 por ciento del total sembrado), 55 de maíz (65 por ciento del total sembrado), y 45 hectáreas de monte ganadero, en un 100 por ciento. Desde el momento que se hicieron los trabajos antes mencionados de manera incompleta, a partir del año 2010 pedimos audiencias a los ministros de Infraestructura, señores Ciancio y Garibay; enviamos cartas documento a los gobernadores Bonfatti y Lifschitz, y a los ministros antes mencionados, sin respuesta. Mantuvimos reuniones de productores con jefes comunales de Díaz, San Genaro, Monje y Maciel. Visitó el lugar en cuestión la ingeniera Serra, idónea en comité de cuencas. Hemos accedido a publicaciones acerca de declarar zona protegida a dicho espacio, iniciativa de la diputada provincial Alicia Gutiérrez, para no modificar el área en cuestión y ser utilizada por aficionados para la pesca con mosca. Por estos días el humor nuestro no es el mejor, pero toda la vida trabajamos sin techo y sabemos, para bien y para mal, lo que eso significa; pero lo que es inadmisible es que esto no ocurría y comenzó a suceder luego de las canalizaciones antes descriptas y que nadie se hace cargo. Campos que nunca se inundaban, sufrimos anegamientos en los años 2012, 2013, 2015 y 2018. Ah, me olvidaba, las boletas de las cuotas 4, 5, 6 y 7 del Impuesto Inmobiliario Rural nos llegaron en tiempo y forma.

Presupuesto 2019: ¡defendamos a la UNR!

Hace algunos días se aprobó el proyecto de Presupuesto 2019. Este presupuesto pone en riesgo el correcto funcionamiento de la Universidad pública en general y la UNR en particular porque las respectivas partidas presupuestarias crecen a un ritmo muy inferior que la inflación. Por ejemplo, para nuestra Universidad se van a destinar $6.078.240.120 (29,8 por ciento de aumento con respecto a 2018) pero la inflación interanual, según el Indec, ya alcanza al 40,5 por ciento, por lo que hay un recorte del 10,7 por ciento en lo que la Universidad podrá hacer con el dinero que le transfieren. Lo mismo ocurre con el salario docente, que mientras que la paritaria acordada fue del 24 por ciento al 26 por ciento, con esta inflación significa un 14,5 por ciento de recorte en el poder adquisitivo. Esta situación pone en riesgo el inicio del cursado, las mesas de examen, las obras planificadas de la Universidad y sobre todo le quita herramientas a la UNR para hacerle frente a la deserción estudiantil (con niveles históricos desde hace dos años) que tenemos. La Universidad tiene que responder ante esta política que perjudica a la comunidad entera. Hacemos el llamado de atención al rector de la UNR, Hector Floriani, para que convoque a una asamblea universitaria extraordinaria (órgano máximo de discusión institucional de todos los actores universitarios) para que discutamos el presupuesto para nuestra casa de estudios, rechacemos el actual y exijamos el que nos corresponde. Le pedimos encarecidamente al rector que no priorice su afinidad personal con el gobierno nacional a costa de hipotecar a la UNR y su comunidad universitaria. Es momento de actuar. La Universidad pública es la posibilidad de millones de poder hacer realidad sus sueños. Es por lo que pelearon nuestros abuelos consiguiendo el cogobierno y la gratuidad. Es por lo que pelearon nuestros padres defendiéndola de los bastones largos y la noche más oscura de nuestro país.

Los celulares y la sociedad

Sin desconocer las notables realizaciones de la tecnología espacial, los avances de la ciencia médica y quirúrgica, la genética, la robótica y otras disciplinas técnicas, hay que decir que los pequeños celulares que cada vez hacen cosas más grandes rozando la literatura de ficción, han revolucionado a la sociedad mundial. Si bien estos aparatos surgieron como un complemento de la telefonía fija, para prestar un valioso medio de comunicación móvil, fueron incrementando sus prestaciones de manera fantástica y hoy no se sabe cuáles pueden ser los límites. Los famosos "mensajitos" casi han sido desplazados por el avance arrollador de los no menos famosos whatSapp, que llegan a cada instante conteniendo información general, tiernas fotos de bebés, noticias y saludos, entre otras cosas. Y además están los deslumbrantes videos. En los últimos días han circulado whatsApps describiendo la forma de hacer un "auto RCP"; es decir, una reanimación cardiopulmonar a uno mismo. Esta indicación figura en varios sitios de internet, pero no encontré ningún informe procedente de un cardiocirujano o de una clínica prestigiosa que la avale. Es más, en algunos foros es ridiculizada. Sucede que como pasa con internet, no hay que tomar como "palabra santa" algunas afirmaciones, sin antes recabar el mayor número de opiniones autorizadas. En fin, con las previsiones del caso, y con la prudencia que demanda el uso de estos "mágicos" dispositivos, los celulares constituyen una de las ejecuciones tecnológicas más espectaculares, que la capacidad y la inventiva del ser humano han sido capaz de crear.

Paradas penosas del transporte de pasajeros

Hay algunas paradas de colectivos urbanos de pasajeros que realmente son penosas, como ejemplo se mencionan dos, la de Santa Fe y Entre Ríos, y la de San Lorenzo y Entre Ríos. En ambas tienen la parada 12 líneas de colectivos. Los sufridos pasajeros corriendo tras las paradas marcadas por los postes indicadores, donde los coches nunca paran allí, a la intemperie total con sol rajante, lluvias y fuertes calores en verano; o vientos fríos, lluvias y heladas en invierno. Es una falta de respeto y de atención de la empresa de transporte urbano hacia sus sacrificados pasajeros. Esas concurridas paradas tendrían que tener alguna mínima protección y comodidad como un techo con bancos, como tiene la parada de San Lorenzo y Dorrego. Es de esperar que se tome nota de esta anómala situación.

