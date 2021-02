El infinito asombro

El asombro es una percepción que le da sentido e incentiva a la vida. Esta sería ininteligible sin el mismo. Todas las manifestaciones del ser humano responden a su innato deseo de conocer el porqué de las cosas. La inteligencia, en todas sus manifestaciones, no se detiene nunca, siempre va por más. Indaga e intenta comprender la esencia de la vida, el origen del universo y busca la belleza en cada una de las respuestas. El asombro motoriza la insaciable sed de conocimiento del género humano. En un breve poema, intento de expresar desde la poesía la inagotable capacidad de asombro. Me asombra/ el asombro de los otros/ el pájaro que huye/ la ausencia de un amigo/ el cuerpo de mujer/ en la obra del poeta/ el llanto de los niños/ bramando por sus senos/ la lluvia y la simiente/ el sol y la madera/ el hambre y las estrellas/ me asombro todo/ y gracias al asombro estoy vivo.