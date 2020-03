El hombre de Aureliano

Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Era miércoles 21 de junio de 1978, y el frío del invierno se hacía sentir bastante. Algo más de una hora atrás había finalizado un partido por la Copa Mundial de Fútbol aquí en Rosario, donde la selección Argentina le ganó esa tarde/noche por un increíble 6 a 0 a la selección de Perú, clasificándose así para jugar la final. Pronto los gritos, las bocinas y las banderas habían invadido calles, balcones y bares. Recuerdo bien, con otros amigos íbamos por calle Sarmiento, y a metros de la peatonal, lo vimos. Estaba parado, apoyado sobre una de las paredes, justo delante de una de las puertas de la sala Aureliano, que era un pequeño café concert donde actuaría un par de días más tarde. Miraba todo en extremo silencio, y observaba con calma como se desarrollaba aquel carnaval. Su postura serena contrastaba con la euforia deportiva que estábamos viviendo. Con otro muchacho, al reconocerlo nos acercamos y lo invitamos a unirse. Pese a las insistencias, nuestro intento resultó infructuoso. Con modo gentil y amable, excusándose nos dejó seguir festejando el logro deportivo, no sin antes asegurarnos que guardaba la esperanza de unírsenos cuando apareciera uno de los motivos por los que transitaba sus penas. Nos alejamos hacia calle Córdoba aún sin llegar a comprenderlo del todo, y de allí nos perdimos gritando y cantando hasta el Monumento a la Bandera. Años más tarde, uno tomó conciencia de la otra parte de la historia de aquel hombre, que unos meses antes de ese encuentro casual durante el Mundial, había sufrido el secuestro y la desaparición de su hermana María Cristina, maestra primaria, embarazada de cuatro meses, juntamente con la de su cuñado Claudio; también la muerte de su padre poco tiempo después a causa de un infarto por no poder resistir las angustias de esa falta; así como las constantes e interminables amenazas hacia su madre Antonia, y luego hacia él mismo en caso de continuar con su incansable búsqueda. El artista siguió cantando y contando realidades a lo largo de los años, actuando en muchísimos lugares del mundo, siendo reconocido y respetado por colegas de diversas nacionalidades, y componiendo canciones tan memorables y profundas como “Informe de la situación”, “Todavía cantamos”, “ Sobreviviendo”, o “Nada sé de la muerte”, y otras más personales e intimas, tales como la emocionante “Mara”, dedicada al permanente recuerdo de su hermana desaparecida. Su nombre: Víctor Heredia. En esta nueva conmemoración del Día de la Memoria, un tiempo para reflexiones. Sólo quería compartirles mi recuerdo personal, un pedacito de memoria, testimonio de una época oscura que a algunos nos tocó vivir. Y refrescarles las palabras que el poeta José Hernández pusiera alguna vez en boca del gaucho Martín Fierro: “Pues son mis dichas, desdichas, las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón, mi historia, me tendrán en su memoria, para siempre mis paisanos...”

Jorge Roldán

Alberto y un voto de confianza

No sé cuánto dura esta luna de miel, pero no quiero hacer leña del árbol caído, sería un discurso ambiguo. Colgaré los guantes por un tiempo, prevalecerá mi condición de argentino de bien por encima de las diferencias políticas e ideológicas, es inocultable y notorio mi rechazo a este espacio político, sería un hipócrita si dijera lo contrario. He escrito cientos de cartas a distintos periódicos del país y del extranjero coherentes con mi pensamiento. Dije en oportunidades que no escribo para quedar bien o mal con nadie, ejerzo la libertad de pensamiento y trato de ser objetivo, sólo persigo el bien común, ni siquiera el personal. Le concederé al gobierno un voto de confianza, es justo decir que hace unos días vi a un presidente que se puso al hombro esta catástrofe humanitaria tomando medidas en primera persona y aportando aviones para los que están varados en el extranjero, además siendo enérgico con quienes violen las disposiciones sanitarias. Lo único que esperaba era que la vice se quedara en Cuba y no volviera más, incluso vi un Alberto fatigado pero relajado sin esa presión del aliento en la nuca de su jefa.

DNI 8.634.022

Es “la cobra que se cobra”

La emprendimos contra ella como si nada importara y despreciamos sus avisos y alertas porque no creímos que se cobraría todo el mal que le hicimos. Pero no nos devolvió otro tsunami predecible o un huracán seguido por radar, nos mandó su arma biológica. Y de golpe, de una semana para otra, pestañamos y nos encontramos como en “el amor en tiempos del cólera”, historias ya leídas de Gabriel García Márquez. Los amantes ante una grieta casi insalvable, los novios ante una prueba de fuego: ¿había amor aquí? Las madres ancianas y solitarias, los padres sin sus hijos, el aplauso agradecido a la enfermera y al policía por sus tareas, como si cada noche estrenaran su mejor obra callejera. El balde de agua fría que nos cayó vino jabonoso. Mientras los más ricos del mundo esperaban fabulosas noticias sobre el hallazgo de algún otro planeta que pudiera ser habitado, el “corona” se les deslizó por la ventana. Porque ya no buscan territorios para comprar con grandes fuentes de agua dulce, como los lagos más bellos del mundo en nuestra Patagonia. Los magnates del espacio ya nos dan por perdido. Buscan en Marte la salida a este mundo que ya no les importa. Y los países que se niegan a firmar los tratados de reducción de emisión de gases industriales tóxicos que afectan severamente la capa de ozono y el aire, son China y Estados Unidos. Exterminamos especies, secamos ríos y glaciares, comemos murciélagos, matamos con fuego y hacha los bosques más ricos y hermosos del universo. Pero “soy la cobra que se cobra”, dice la canción y en 2022 todos tendremos en nuestro escobero o en el cuartito, una máscara de oxígeno, un kit “astronauta” de sobrevivencia y volverá la comida enlatada de larga duración. Otra vez deberemos acomodarnos para tratar de ser felices como podamos, mientras Trump, alegremente, nos salude por Skipe desde Júpiter.

Andrés Sobkowicz

Carta abierta a los docentes

Estimados Colegas: como es de público conocimiento nos encontramos ante una emergencia sanitaria, que también es una emergencia educativa. Los que estudiamos problemas sociales sabemos de la delgada línea que separa salud de educación. También sabemos de la importancia que tiene nuestro rol en la sociedad en todos los tiempos, pero en situaciones de crisis nuestra función es vital e inmensa. En los hospitales el personal de la salud está atendiendo a una parte de la población, a nosotros nos toca trabajar con todos: niños, jóvenes y adultos que forman parte del sistema educativo formal y la sociedad en su conjunto, para quienes debemos ser agentes de aprendizaje y cambio. Es en este sentido que la reciente circular Nº 005 del 18 de marzo del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa fe, expresa la necesidad de “garantizar el derecho a la educación”, “para hacer de estos escenarios oportunidades de fortalecimiento de la ciudadanía”. Señala también que “los docentes durante este tiempo de aislamiento sanitario deberán desempeñar funciones pedagógicas estableciendo un vínculo pedagógico sostenido”. Esta disposición atañe a todas las modalidades del sistema educativo y sus diferentes contextos, públicos y privados. Los docentes somos la cara visible de la equidad educativa, está en nuestras manos garantizar este derecho especialmente cuando se trabaja con grupos socialmente vulnerados. En esta pandemia es nuestra responsabilidad sostener el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Esta es una gran oportunidad para que la comunidad nos reconozca y valore nuestra profesión. Los docentes somos también agentes de salud y cuidado. Como señala el poeta Januman, “honremos esta profesión” que cobija la posibilidad de “abrir una ventana de ilusión y de futuro”. ¡Corazones a la obra! Que esta oportunidad no se nos escape de las manos.

Claudia L. Perlo

Doctora en Educación

Investigadora Irice-Conicet