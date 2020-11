El hijo que emigra

Estamos viviendo una situación en la que los padres ven migrar a sus hijos hacia otros países ya sea porque tienen oportunidades en el exterior o porque salen a probar suerte al no poder imaginar un futuro para ellos aquí, en un país donde se dice que el mérito no sirve, trabajar no es necesario. Si tenés un capital que hiciste con esfuerzo y dedicación te someten a pagar impuestos porque hay que ser solidarios cuando estamos viendo que quiénes deben ser solidarios fomentan la ostentación y reciben suculentos sueldos. Ante esta realidad surge una ambivalencia en los progenitores, alegría por verlos entusiasmados en progresar y tristeza por renunciar a tenerlos cerca, pero todo padre sabe que sus hijos son otras personas y el mayor deseo es verlos felices y progresando como consecuencia de su esfuerzo y tenacidad. Los jóvenes también se encuentran ante una disyuntiva: la idea de éxito asociada con el irse y la sensación de sentirse expulsados por un sistema económico y social que no los valora. Los padres no los echan, les hablan sobre los problemas de Argentina y ellos mismos deciden evaluando qué es mejor y sometiéndose al alejamiento de sus afectos pero tratando de vivir en un lugar donde se valore la educación, el progreso, la dignidad y donde no se les pida a los ciudadanos lo que las autoridades no hacen. Quizás el tiempo dé una respuesta y el que se encuentre en esta situación albergue la esperanza de que nuestro país logre la estabilidad necesaria y mejore para que los jóvenes tengan aquí un futuro promisorio.