Una vez por semana voy al supermercado de mi barrio. No puedo dejar de fijarme con curiosidad en el uniforme que usan los encargados de la seguridad. Supongo que habrá un reglamento que los obliga a usarlos, pero, ¿a nadie se le ha ocurrido que es inhumano que deban vestir de esa manera? Por empezar, los trajes son negros (todos sabemos que el negro atrae los rayos solares), esto redunda en que la persona que los usa sufra más calor que si llevara colores claros. Mangas largas, pantalones largos y de tela gruesa, borceguíes. ¿No podrían implementar para esta época, sobre todo con las temperaturas que estamos sufriendo, que el uniforme fuera de colores claros, bermudas, zapatillas livianas o mocasines? Creo que los que recorren La Florida usan ese tipo de ropa. Lo que importa realmente, es la seguridad ante todo y no cómo se vistan. Estoy segura de que nos cuidarán igual aunque no usen ropas negras. El hábito no hace al monje, pero seguramente habrá muchos agradecidos que trabajarán con mayor comodidad y serenidad.

Erina Cabales