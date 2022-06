El "gobernado" Kicillof

El gobernador de Buenos Aires le manifestó a un grupo de alumnos: “Desde España no nos van a explicar las palabras que usamos.” (Sic). De inmediato recibió la réplica de la Real Academia Española por medio del filólogo Darío Villanueva Prieto, considerando “inconsistente y anacrónica” tal postura. Hay que informarle a este ex director de dicha institución cultural y académico de número, que Axel Kicillof no es un referente lingüístico de la Argentina ya que, en otras oportunidades expresó “pudió” en lugar de “pudo” y “haiga” en lugar de “haya”.