El futuro de la Argentina (II)

La carta de lectores de Néstor Cáceres publicada el 23 de junio, si bien no sorprende por su contenido prejuicioso y discriminatorio, sí amerita algunas aclaraciones. Cuando menciona que el actual presidente injuria a la oposición, en realidad debería decir a Cristina Fernández, como queda claro al leer su texto. Además, difícilmente sean injurias aquello que de hecho cuenta con fuertes evidencias y que merecieron investigaciones en la Justicia. Pocos argentinos ha de haber que consideren a la actual gestión como brillante o exitosa, pero pretender que el endeudamiento o el cierre de fábricas es potestad exclusiva del actual gobierno es tapar el sol con la mano. Bastan pocos ejemplos de la era K: la toma de deuda con Venezuela por un porcentaje de interés más de cuatro veces superior al ofrecido a nivel mundial, la quiebra de Motomel o el salvavidas de plomo a Sancor, que vendió productos y equipamientos a Venezuela y jamás pudo cobrar. ¿Beneficiar a los pobres? La pobreza no disminuyó durante el gobierno anterior, aumentó. Pero no es mi intención defender a Macri, al cual no debo lealtad alguna, sino poner en evidencia los prejuicios que resuman en la carta del señor Cáceres. Entre otras cosas, afirma que quienes no queremos el triunfo de la dupla Fernández lo hacemos, entre otras cosas, por envidia a la idoneidad de Cristina, aunque esto lo atribuye sólo a votantes femeninas. Dos aclaraciones: no es por envidia, y no sólo son las mujeres quienes no votan a esta dupla, aunque sí esté relacionado con su idoneneidad; simplemente no compartimos la opinión de Cáceres respecto de “su capacidad para gobernar”, que consideramos pésima. Por otra parte, la imagen negativa que muchos tenemos de su candidata no proviene de una operación del gobierno actual o de los medios, sino que se gestó en principio con la frase “vamos por todo”, y continuó hasta estas fechas con sugerencias tales como el “ministerio de la venganza”. El hecho de que siempre apoyó al gobierno venezolano, claramente autoritario, violador de derechos humanos y asesino tampoco favoreció su imagen para muchos argentinos. Y quede el señor Cáceres seguro que al igual que él, nos preocupa el futuro no sólo de nuestros hijos y nietos, sino también el de todas las generaciones futuras de nuestro país.

Juan Pablo Zucco