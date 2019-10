El FMI nunca debió haber existido

Entre el 15 y 19 de octubre deliberó la asamblea anual conjunta del FMI y el BM. El primer día dieron a conocer el informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales, ajustando a la baja la tasa de crecimiento global dejándola en 3 por ciento para 2019 y 3,4 por ciento para 2020 y, por cierto, nunca aciertan. Según Bloomberg Economics, el ritmo de expansión global ya se desaceleró al 2,2 por ciento en el tercer trimestre, desde el 4,7 por ciento a principios de 2018. Según el FMI, el 90 por ciento de los países experimenta debilidad económica. No es para menos, ya que dadas las políticas neo keynesianas expansivas, el globo va por carriles muy anómalos al punto que 14 billones de dólares en bonos tienen rendimientos negativos, cuando la renta variable sube 14 por ciento este año según el índice MSCI World. Ahora, el crecimiento global de las ganancias empresariales se estancó en el segundo trimestre deprimiendo la confianza empresarial, induciendo recortes en el gasto de capital. Además, aumentaron los salarios sin un crecimiento de la productividad que lo justifique y podrían recortarse puestos de trabajo. Coherente con su ego, inversamente a lo propuesto en países como Argentina en donde quiere asegurarse los fondos de modo que le devuelvan los préstamos, el FMI exhorta a relajar los presupuestos y, por supuesto, siempre subir los impuestos. Pero Morgan Stanley estima que el déficit fiscal primario que subió al 3,5 por ciento del PBI en las principales economías desde el 2,4 por ciento en 2018, aumentará "sólo" al 3,6 por ciento en 2020. Entretanto, concedieron el Nobel de Economía a Banerjee, Duflo y Kremer "por su aproximación al alivio de la pobreza global". Básicamente, se hacen preguntas concretas que responden con experimentos de campo. Por ejemplo, en Kenia, Kremer comprobó que con libros de texto y comidas gratis no mejoraban los resultados escolares, en cambio, eran efectivos los programas de apoyo a estudiantes como las tutorías de refuerzo. Entre sus "descubrimientos" está que los microcréditos sólo sirven para aumentar la inversión o el consumo, y que la ayuda foránea sólo sirve para puntuales crisis humanitarias, o sea que son parches. Teorías interesantes las de los nuevos nobeles pero que también son un parche y que parten de creer que la pobreza es algo natural y, por tanto, no consideran una solución de fondo. Pero no lo es. Por caso, el hambre no lo es desde que la naturaleza —"infinitamente sabia"— provee de alimentos suficientes para todo el mundo. Según la FAO, la producción mundial sólo de cereales basta para alimentar a casi 12.000 millones de personas. El hambre y la malnutrición se deben, básicamente, a problemas de distribución. Ahora, dado que la violencia es, precisamente, aquello que desvía el curso espontáneo de la naturaleza, según la definía Aristóteles, son los Estados los que impiden el desarrollo natural, espontáneo, con su poder policial, sus impuestos y regulaciones. Por cierto, creer que existen impuestos mejores que otros no tiene sentido. Todos empobrecen ya que, por la ley de marginalidad, son derivados hacia los pobres subiendo precios, bajando salarios. Y no entender que el FMI prolonga la vida de gobiernos fracasados con fondos públicos es escapar a la realidad. Los gobiernos deben responder a la eficiencia del mercado y, si no lo hacen, deben desaparecer, no ser financiados.

Sobre el libro de Cristina

Cristina hace poco publicó un libro titulado "Sinceramente". Sinceramente, creo que se hace difícil creerle a alguien con trece procesamientos y siete pedidos de prisión preventiva. No conozco ningún escritor con ese currículum. Me parece que ella sólo le puede inspirar confianza a su feligresía. Que Cristina tenga necesidad de ponerle a su obra un título que corrobore la supuesta verdad de lo que escribe habla mucho más de ella y de lo que sentiría, que de lo que pretende transmitir. Un verdadero escritor que escribe con pasión y genuinamente no necesita aclarar nada. Su propio sentimiento, basado en la autenticidad de lo que produce, lo ampara. Mi tesis es que sólo alguien que siente que miente, o al menos que siente que no es verosímil, tiene la necesidad de aclarar, nada menos que en el título, que lo que dice es verdad. A un escritor auténtico nunca se le ocurriría desperdiciar la importancia y la oportunidad que representa el título para reflejar sintéticamente su obra, y al mismo tiempo interesar al lector. Aunque, este segundo aspecto, el libro de la ex mandataria podría cumplimentarlo muy bien, dado que puede resultarle muy novedoso a un lector leer algo sincero de Cristina. La ex presidenta habría escrito su obra como pretexto para realizar una campaña proselitista encubierta, para ideologizar aún más a sus fans y para atraer a algunos desorientados mediante otra excelente actuación. Esta vez en el papel protagónico de una "moderada y sincera escritora". Además, que el libro de Cristina se venda mucho no está relacionado ni con la vedad ni con la calidad literaria. Simplemente cualquier persona muy famosa es una "marca registrada" que puede vender muy bien cualquier cosa que lleve su nombre, y si es un libro también. En el caso de la ex mandataria, esta posibilidad se potencia enormemente, dado que para las presentaciones de la obra utiliza parte del dispositivo de reclutamiento de masas que emplea el peronismo y el sindicalismo afín. Esta movilización, que es frecuente en protestas o determinados festejos, parece que también puede ocurrir para la presentación del libro de uno de sus líderes. Esto también difiere con el genuino encuentro literario entre un escritor y sus lectores.

¿Todo tiene solución?

Hace unos días escuché al señor presidente dirigirse a los ciudadanos y decir "Vamos a mejorar el trabajo.Todo tiene solución". Sinceramente, me cuesta mucho poder creerle, tengo 61 años, muy joven para jubilarme y muy grande para el mercado laboral. Hace unos años cerró la imprenta donde me desempañaba en ventas, administración y cobranzas, y me convertí en monotributista. Hoy, con la severa crisis que atraviesa el país, me encuentro desocupado, sin trabajo y salgo todos los días a tratar de conseguir uno con fuerza y honestidad. Tal vez mi angustia y aflicción me convierten en un incrédulo de los dichos del presidente, si es así le pido mil disculpas.

El cinismo de Alberto Fernández

Hemos leído con estupor frases pronunciadas por Alberto Fernández diciendo sobre el gobierno actual que son ladrones de guantes blancos. El cinismo y el caradurismo de este personaje mojigato ha llegado a la cima. Nadie en su sano juicio puede dudar que él integró el gobierno más corrupto de todos los tiempos, donde, según la Justicia, formaron una banda que además de saquear el país con obras cobradas y no realizadas, "las rosaditas", los cuadernos, los camiones y aviones llevando dinero, en el norte los niños morían de hambre y más de cinco mil madres parieron niños con el cerebro atrofiado porque le negaban el medicamento y los alimentos (informe de Conin). Lo que tendrían que hacer, si tuvieran algo de dignidad, tanto él como su compañera de fórmula y muchos más candidatos afines a la banda, es decir cuándo van a devolver el dinero de lo saqueado (lamentablemente la Justicia es tan lenta que casi no existe). Los candidatos de la banda nos hacen recordar la poesía de Becquer que dice: "Volverán las oscuras golondrinas del balcón sus nidos a colgar". Hoy diría: "Volverán los oscuros funcionarios del país de nuevo a saquear".

Propietario: EDITORIAL DIARIO LA CAPITAL S.A. inscripta en la Sección Estatutos del Registro Público de Comercio de Rosario al T° 80 F° 3602 N° 197 en fecha 19 de mayo de 1999. Dirección Nacional del Derecho de Autor (Expte. N° 49995792). Prohibida toda reproducción total o parcial del contenido de este diario. Dirección, redacción, comercial, circulación y administración: Sarmiento 763, Rosario, CP 2000, provincia de Santa Fe. Presidente y Director de la publicación: Gustavo Santiago Scaglione.